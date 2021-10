Jurassic World Evolution 2, más cerca de mi sueño

Pocas películas marcaron un antes y un después tan relevante en el imaginario de la cultura popular como Jurassic Park. Steven Spielberg fue capaz de crear una franquicia que influyó a diferentes generaciones y que llega hasta nuestros días gracias a ese reboot de la saga llamado Jurassic World. Un universo que se grabó a fuego en la mente de este joven redactor en la década de los 90 y cuya llama sigue viva 3 décadas después.

Cada entrega cinematográfica, cada objeto de merchandising o cada videojuego adaptado es una noticia a celebrar para quien redacta estas líneas. Me resulta complicado ser objetivo con una franquicia que me ha reportado tantas horas de entretenimiento y que lo seguirá haciendo con mis hijos. Su ilusión cuando les conté que había podido probar Jurassic World Evolution 2 y controlar dinosaurios en mi propio parque jurásico debió de parecerse a la mía cuando volví a coger el mando para disfrutar de esta esperada secuela.

Porque Jurassic World Evolution 2 permite sobre todo eso: disfrutar. Pero también aprender sobre los dinosaurios y ser desafiado por las criaturas más fascinantes que un niño o una niña puedan imaginar. Frontier Developments vuelte a estar detrás de este título que nos mete en la piel de John Hammond para cumplir el sueño que él dejó a medias.

Han pasado poco más de 3 años desde que recibiéramos la primera entrega y las consolas no han evolucionado demasiado desde entonces pero sí lo ha hecho el juego que nos propone una mezcla de géneros entre la estrategia, el rpg y la acción/aventuras que ya nos fascinó en JWE.

Como ya sucediera en la entrega original, aquí el protagonista no somos nosotros sino los dinosaurios que han conquistado el mundo (al menos el mundo del videojuego). Ambientado en Estados Unidos, las principales especies se han hecho con el control y nuestro objetivo será recuperar ese control.

Impresiones de Jurassic World Evolution 2

Pero por el camino de crear nuestro propio Parque Jurásico no todo será cazar animales y evitar que vuelva a cundir el pánico. También tendremos que gestionar los recursos, desde la electricidad a la gasolina, y garantizar la seguridad y el bienestar no solo de los visitantes sino también de algunos de los animales más peligrosos del planeta.

La IA de los dinosaurios es fascinante en Jurassic World Evolution 2 y te desafiará, como ya he dicho anteriormente, para que siempre vayas un paso por delante de lo que estas fascinantes criaturas tienen pensado para tu parque. No bastará con vallas gigantes y electrificadas. Habrá que cuidar su alimentación, su cuidado y anticiparse a fenómenos naturales que no te lo van a poner nada fácil.

Con menús muy intuitivos y varios árboles de progreso para mejorar tu gestión, tus habilidades, tus recursos y tu investigación genética sobre los dinosaurios podrás ir mejorando tu Parque Jurásico hasta convertirlo en la atracción que John Hammond siempre quiso que fuera.

El videojuego también deja margen para el disfrute de los más fanáticos de la saga. Aquellos que siempre quisieron montar en helicóptero o en jeep para vivir de cerca la experiencia de tener a un dinosaurio al alcance. Si a esto le añades que las voces del juego en inglés son las de Jeff Goldblum y Bryce Dallas Howard en sus papeles del Dr. Ian Malcolm y Claire Dearing, respectivamente, la inmersión está garantizada.

Sin limitarse a las Islas Muertas, Jurassic World Evolution 2 se desarrolla en distintos entornos que van desde densos bosques y desiertos rocosos hasta trópicos bañados por el sol, cada uno con su propio terreno y desafíos ambientales. En el modo Campaña, los jugadores pueden sumergirse en una historia original de Jurassic World tras los acontecimientos de Jurassic World: Fallen Kingdom. Los jugadores ayudarán a dirigir los esfuerzos del DFW (Departamento de Pesca y Vida Silvestre) por todo el territorio continental de EE.UU. estableciendo nuevas instalaciones en una serie de lugares con el fin de controlar, conservar y contener a los dinosaurios salvajes.

El nuevo modo, Teoría del Caos, de Jurassic World Evolution 2

Malcolm es responsable en Parque Jurásico de enunciar esa Teoría del Caos que casi tres décadas después termina por convertirse en un nuevo modo del videojuego Jurassic World Evolution 2. Y en uno de los más atractivos, me permitiría decir. El objetivo es evitar que lo que sucedió en las diferentes entregas cinematográficas se reproduzca en las localizaciones del juego.

En nuestra prueba pudimos probarlo en San Diego, escenario de aquella Jurassic Park: El Mundo Perdido. Como spoiler os diré que no me salió demasiado bien y que las primeras especies que llegaron a mi parque apenas tardaron unos minutos en encontrar los problemas a mi gestión que les permitieron escaparse y desatar el caos.

Todo el operativo de los parques está a nuestro cargo: desde las instalaciones eléctricas hasta la creación de restaurantes para el público pasando por las baldosas que pisará la gente o el nombre de los científicos que desarrollarán los futuros dinosaurios. El nivel de detalle es alucinante. La rapidez en la toma de decisiones, el acierto en las elecciones y la previsión para garantizar que todo vaya bien serán las claves de este nuevo modo que va a hacer las delicias de todos los fans de Jurassic Park.

Los gráficos ayudan mucho a disfrutar de esta secuela aunque tal vez lo más llamativo para los jugadores del primer título sean las animaciones de los dinosaurios y la herramienta de creación del paisaje cuyo resultado nos ha gustado muchísimo.

Frontier Developments ha confirmado que el esperado simulador de gestión de parques de dinosaurios Jurassic World Evolution 2 se lanzará el 9 de noviembre en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y Xbox One.

Para aquellos que quieran dar rienda suelta a su creatividad, el modo Caja de Arena ofrece a los jugadores todas las herramientas que necesitan para crear su parque de dinosaurios ideal en Jurassic Park o Jurassic World. El modo Desafío permite a los jugadores poner a prueba sus habilidades de gestión en una serie de misiones diferentes con dificultad progresiva, intentando conseguir la mejor puntuación del parque en el menor tiempo posible.

Jurassic World Evolution 2 cuenta con más de 75 asombrosas especies prehistóricas por descubrir, entre las que se incluyen los reptiles marinos y voladores más deseados y los dinosaurios favoritos de la comunidad. Estas majestuosas especies se sienten más vivas que nunca al presidir un territorio y mostrar nuevos comportamientos al interactuar entre sí, luchar por el dominio y reaccionar de forma inteligente al mundo que les rodea. A través de la bioingeniería, los jugadores pueden personalizar sus dinosaurios con nuevos y atrevidos colores y patrones y alterar sus genomas para descubrir nuevos rasgos que desbloquear mientras se dedican a crear el parque de dinosaurios definitivo.