Alonso Caparrós también tiene relación con la chica de Mediaset que podría tener algo con Antonio David Flores

La gran noticia de esta semana ha sido la que anunciaba la revista Lecturas en su portada asegurando que Antonio David Flores y Olga Moreno ponían fin a su matrimonio tras dos décadas de relación. Desde que salió a la luz, no se ha dejado de especular entorno a una historia que extraña en muchos aspectos.

Los rumores más fuertes apuntan a que el ex guardia civil podría llevar un tiempo manteniendo una relación paralela con Marta Riesco, una reportera de El programa de Ana Rosa. Una buena amiga de Rocío Flores que, es una de las que está acusando los daños colaterales de este asunto.

De hecho, ha cancelado las apariciones en el programa que tenía previstas esta semana y no volverá a plató hasta el próximo 29 de octubre porque no quiere enfrentarse a la presión mediática que supone estar metida en esta historia.

Un nuevo amigo

En Sálvame se convirtió en el tema central del debate y cada cual va aportando los datos que tiene. Alba Carrillo es una de las que conoce a esta mujer y ha desvelado que, en alguna ocasión, la reportera le había dicho que Antonio David “le gustaba, que le ponía, que le molaba" y que incluso entre ellos había habido un "tonteíllo".

Pero no es la única que conoce a Marta. En un momento del programa, Carlota Corredera le quitó el sitio en la mesa a Chelo García Cortés para sentarse al lado de Alonso Caparrós. No dudó en informarle que habían descubierto que él también tenía relación con esta mujer.

La presentadora cogía el móvil del colaborador y efectivamente comprobaba que la tenía agendada. Él explicaba que habían trabajado juntos, que se conocían desde 2015 y que su relación era “fluída”.

Especulaciones

Pero la duda era saber cómo el programa se había enterado de esta relación si Alonso no se había pronunciado al respecto. “Quédate con cómo es posible que el programa sepa que tienes una relación especial con ella…”, le planteaba Carlota que dejaba en el aire que hubiese sido la mujer más buscada en estos momentos la que lo hubiera desvelado.

Alonso no dudaba en llamarla durante la publicidad, pero no logró contactar con ella. Le envió un mensaje y aunque vio que estaba en línea, no obtuvo respuesta. Algo que le extrañó mucho y que le llevó a pensar que tal vez este comportamiento no fuera más que una “para despistar".

Tiene pinta de que queda tema para rato.