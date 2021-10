Elton John y Dua Lipa, BTS, The Kid LAROI y Bieber y otros que tratarán de desbancar a Ana Mena y Rocco Hunt

Este sábado, Ana Mena y Rocco Hunt se enfrentan al reto de tener que defender su liderato en la lista con Un beso de improviso, canción con la que la semana pasada llegaron al número uno de LOS40. Si tenemos en cuenta que con su anterior single a dúo, A un paso de la luna, estuvieron tres veces en lo más alto, no sería de extrañar que retuvieran la primera plaza al menos esta semana. Claro que hay entre sus perseguidores otros artistas que también son serios aspirantes a colgarse la medalla de oro.

En el #2 tenemos a BTS con Butter; los surcoreanos llevan dos semanas en el segundo cajón del podio y acarician ya el primero, donde aún no han accedido. En el #3, a Lola Índigo, Belinda y Tini con La niña de la escuela, que ya ha sido número uno, lo mismo que The Kid LAROI y Justin Bieber con Stay, actualmente en el #4. También debemos prestar atención a las evoluciones de J Balvin y María Becerra, que se resisten a abandonar los puestos de cabeza con Qué más pues? (ahora en el #5), y de Elton John y Dua Lipa, que solo han necesitado dos semanas para plantarse en el #6 con Cold heart PNAU remix.

El sábado pasado Tony Aguilar presentó como nuevos candidatos a Dani Martín y Adele con sus respectivos nuevos singles: No, no vuelve y Easy on me. Ojo, porque hace seis años por estas fechas la británica era candidata con Hello y entró directa al número uno. En el caso de Dani, ingrese o no será protagonista del programa ya que intervendrá para dar su Voto VIP y charlar con Tony de su nuevo disco. Aún estáis a tiempo de apoyar sus candidaturas con el HT #MiVoto40, requisito imprescindible para que encuentren hueco en el chart.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el pack de El reino de los cielos y Exodus: dioses y reyes, dos magníficas películas del director Ridley Scott, con motivo del estreno de su última cinta, El último duelo. El menú se completará con posibles nuevos candidatos, La Máquina del Tiempo, noticias sobre LOS40 Music Awards y mucho más: desde las 10 de la mañana (9 en Canarias) Tony y su equipo os esperamos en vuestra emisora de LOS40, la app de la cadena y el streaming de vídeo en directo, donde puedes seguir el repaso con los vídeos de las canciones y viendo todo lo que ocurre en el estudio.