Así nació la única canción de Queen sin Freddie Mercury, ‘No-One but You’

Hay una fatídica fecha en el calendario que todos los fans de Queen recordarán. El 24 de noviembre de 1991 falleció Freddie Mercury, el vocalista de la banda y una de las voces más importantes de la música a nivel mundial. Su pérdida, además, dejaba una gran incógnita en el aire. ¿Qué iba a ocurrir entonces con la banda que había liderado? Mucho se habló de la posibilidad de que este fuera sustituido, y se barajaron nombres como el de George Michael o Robbie Williams.

La realidad fue que el resto de los miembros del grupo siguieron adelante incluso después de perder a su cantante. Los británicos cumplieron la máxima de Show must go on y hoy en día siguen dedicándose a lo que más les gusta. Pero siempre con un gran respeto hacia el que fue su gran amigo y compañero. Tanto es así, que seis años después de su muerte, decidieron dedicarle una canción al que fue el alma del grupo.

Fue la única canción de Queen sin Freddie Mercury, una colaboración de los tres miembros restantes. No-One but You (Only the Good Die Young) tardó tiempo en terminarse y se estrenó en 1997, coincidiendo con la muerte de Lady Di, gran amiga de la banda, motivo por el cual decidieron finalizarla.

Muchos críticos llegaron a llamar el tema como la última canción de Queen, y formó parte del álbum Another World. El guitarrista Brian May fue el encargado de escribir las estrofas y de enviárselas a Roger Taylor para que las escuchara y siguiera adelante, tarea en la que tardó varios años. Este decidió modificar la letra para que no hablara tan explícitamente de Mercury. Con la aprobación de todos los integrantes de la banda, terminaron grabándola en lo que sería la última intervención musical de John Deacon después de que se retirara.

Queen - No One But You (Only The Good Die Young) (Official Video)

Queen sin John Deacon

El compositor sintió el fallecimiento de Freddie Mercury mucho más que los demás, y fue el primero que se negó a continuar con el grupo sin el vocalista: "En lo que a nosotros respecta, esto es todo. No tiene sentido continuar. Es imposible reemplazar a Freddie". Así de rotundo se mostraba el bajista de Queen sobre la posibilidad de seguir en el mundo de la música.

Entonces, cayó en una profunda depresión, pues era el compañero que tenía una relación más estrecha con Freddie. Sólo volvió a tocar en vivo con el grupo en tres ocasiones más: en el concierto benéfico que sirvió como tributo al vocalista en 1992, en otro concierto para recaudar fondos con Roger Taylor en Midhurst en 1993, y en la apertura del Ballet en París en 1997, interpretando The Show Must Go On con Elton John. Es mismo año, Deacon grabó No-One But You (Sólo The Good Die Young), para el recopilatorio Queen Rocks, y luego se retiró oficialmente. Tampoco estuvo presente cuando la banda se incorporó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2001 y decidió no unirse a los proyectos de colaboración con Paul Rodgers o Adam Lambert.

Algún objetivo indiscreto ha conseguido filmarlo por las calles de Londres, pero probablemente no caerías en la cuenta de que es él si no le conocieras muy a fondo. El ex bajista de Queen no viste ni actúa como una estrella del rock, raras veces sale de su casa y no se presenta en ningún acto público desde hace más de 20 años.