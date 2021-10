Pablo López dedica palabras de cariño a Aitana junto a una imagen que “no creo que sea nuestra mejor foto”

Ya se han anunciado los ganadores de los Premios Ondas 2021 y en el apartado musical, además de Mikel Erentxun, se han llevado premio compartido Aitana y Pablo López por ser el fenómeno del año. Aitana por todo lo que ha supuesto este año y Pablo López por haber sido el que más entradas de concierto ha vendido en tiempos de pandemia en nuestro país.

Ella era la primera en pronunciarse tras conocer la noticia. “Qué decir… no me creo todas las cosas bonitas que me llevan pasando desde hace ya 4 años. Gracias #PremiosOndas de corazón, por otorgarme semejante premio. Gracias a toda la gente que trabaja conmigo y qué están ahí diariamente, disfrutamos el camino juntos. Nos vemos en la gala🤝❤️”, escribía en sus redes.

En seguida llegaban las felicitaciones.

Alejandro Sanz: Felicidades preciosa. 👏👏👏 mucha alegría por ti

Vanesa Martín: Qué buenísimo mi niña bonita!!!! Brava!!! Enhorabuena por este camino de luces ❤️🔥 lo ve u

Antonio José: Enhorabuena Aitana corazón ♥️

Noe Galera: ¡Bravaaaaa! Felicidades, preciosa 😍❤️

Rozalén: Guauuuu!!!! Enhorabuena cariño!!!! ❤️

Abril Zamora: E N H O R A B U E N A❤️❤️❤️

El cariño entre artistas

Unas horas después llegaban las palabras del artista con el que comparte el premio. “Esta no creo que sea nuestra mejor foto, de hecho, es de las pocas que tenemos…. Lo que sí tenemos es un amor por lo mismo…y un caballito en forma de ondas 😍….enhorabuena compañerita hermosa y enhorabuena a todos los que se han enjaulado en una gira que no olvidaremos jamás , esto es vuestro!”, escribía Pablo López en sus redes.

Y claro, Aitana no podía más que comentar sus palabras: “Pablo por dios qué bonito😢😍 muchísimas gracias por esta foto tan bonita, QUE TODAVÍA NO ME HABÍAS PASADO jajaaja es broma. Felicidades compañero, que ilusión compartir experiencias con alguien que admiro tanto 🙏🏼🤞🏼🌟 Gracias de corazón, nos vemos en la gala. #Ondas2021”.

Y en la gala se encontrarán con muchos amigos. “Nos vemos alli! Nosotros tenemos uno tambien!!!!”, comentaba el actor Javier Cámara.