Christina Aguilera, Sebastián Yatra, Malú, DJ Snake y Nil Moliner lanzan sus nuevas canciones

Parece imposible, pero octubre está llegando a su fin. Halloween está a la vuelta de la esquina, demostrándonos una vez más que el tiempo vuela. Pero si hay algo que perdura para siempre son los lanzamientos de nuestros artistas favoritos. Una semana más, llegan con un repertorio de lo más amplio.

Si el pasado 15 de octubre fueron Adele, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Natalia Lacunza y Camilo solo algunos de los que nos deleitaron con sus nuevos temas, prepárate para esta nueva sesión de hits. ¡Dale al play!

Viernes 22 de octubre

Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole, Nathy Peluso - Pa' Mis Muchachas. Todos lo esperábamos y al fin está aquí. El nuevo hit de Christina Aguilera llega cargado de girl power y una fusión de sonidos latinos que va a convertirse en la obsesión de millones de personas en todo el mundo. Oficialmente, la temporada de música en español de Aguilera ha comenzado.

Sebastián Yatra - Tacones Rojos. El colombiano regresa con una canción de corte pop en cuyo videoclip saca a relucir su faceta como actor. Canta a esa chica que le tiene robado el corazón, cuyo elemento más característico son los tacones rojos que luce.

Malú - Deshielo. Los seguidores de la artista están de enhorabuena. Ha estrenado su álbum Mil Batallas, y en él escuchamos un repertorio de lo más variopinto. Una de las canciones que incluye es esta bonita balada a la que ha titulado Deshielo. Habla de esa relación que se rompe después de intentar revivirla en varias ocasiones.

DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion, Lisa de BLACKPINK - SG. Otra colaboración que todos esperábamos escuchar este viernes 22 de octubre es la anunciada por el DJ. Y es que con semejantes nombres entre sus colaboradores, era de esperar. Con unos sonidos urbanos, nuestros protagonistas se dejan llevar, cada uno en su estilo, y nos regalan la que ya se ha convertido en la banda sonora de millones de personas.

Nil Moliner - Pólvora. El cantante también está de estreno con su disco Un Secreto Al Que Gritar. Una de las canciones que incluye es esta bonita balada pop en la que canta a esa persona de la que está enamorado. Eso sí. Siempre con los versos poéticos que caracterizan a Nil.

Swedish House Mafia, The Weeknd - Moth To A Flame. Los seguidores del trío sueco están de enhorabuena. Sus DJs favoritos han vuelto, y lo han hecho de la mano de uno de los referentes musciales del momento. Con la voz tan peculiar de The Weeknd, se dejan llevar por los sonidos mezclados de los artistas dance para regalarnos una melodía house y dance hipnotizante.

Nicki Nicole, Mon Laferte - Pensamos. La argentina anunció hace unos días el lanzamiento de su disco Parte De Mí para el próximo 29 de octubre. Una de las canciones que incluirá será su colaboración con la chilena Mon Laferte, con quien lanza este tema de pop y pop rock en el que cantan al amor nostálgico.

Fuego, Manuel Turizo, Duki - Una Vaina Loca. ¿Quién no lo ha dado todo con el hit de Fuego? Pues ahora se ha unido a dos referentes de la escena de la música urbana actual para lanzar su nueva versión. Turizo y Duki aportan sus propios estilos a este hit que ya apunta a convertirse en la protagonista de todas las fiestas.

Federico Rossi, Ana Mena - Sol Y Mar. La malagueña se ha aliado al artista italiano para lanzar una balada en el idioma de Rossi que habla de esa necesidad que a veces se siente de estar con la persona a la que amas. En ocasiones, es imposible despegarse de ella.

Elton John, Young Thug, Nicki Minaj - Always Love You. La leyenda británica de la música está de vuelta con su álbum The Lockdown Sessions. Aunque durante varias semanas ha ido publicando avances de lo que escucharíamos, no ha dejado de sorprendernos. Una de las canciones que incluye es esta colaboración con estos dos raperos. Una fusión de lo más original.

ABBA - Just A Notion. El grupo sueco trae un nuevo avance de su álbum Voyage. Esta vez, con Just A Notion, una canción que se escribión en 1978 pero que no se acabó incluyendo en ningún álbum. Aunque acabó añadiéndose al álbum tributo a la banda en 1999. No obstante, a esta nueva versión se añaden la batería y las guitarras.

Ms Nina - Mi Chapón. La artista vuelve con un EP, Sabrosura, que incluye canciones cargadas de Girl Power y mucho ritmo. Una de las canciones es ésta que mencionamos, en la que el perreo está más que servido.

Lana del Rey - If You Lie Down With Me. Lana también ha estrenado nuevo álbum. Se trata de Blue Banisters. Una de las canciones que escuchamos es If You Lie Down With Me, una bonita balada en la que anima a la otra persona a reconocer que sigue enamorada de ella.

Edurne - Boomerang. La artista está de vuelta con un tema de corte pop que habla de esa situación en la que te gusta una persona pero no consigues descifrar qué quiere él/ella contigo. Su videoclip está cargado de colores y mucho ritmo.

Otros de los artistas que se han animado a compartir sus nuevos temas son James Arthur con SOS, David Rees con Mi Parte, Khalid con Present, Sean Paul y Sia con Dynamite, Alvaro Diaz y Rauw Alejandro con Problemón y Leroy Sánchez con Proud.