10 canciones de TXT para escuchar en bucle

Los chicos de TXT se han convertido en algunos de los idols referentes de las nuevas generaciones de artistas. Su talento ha viajado ya por todos los rincones del mundo, posicionando incluso algunos de sus temas en las listas de éxitos internacionales más sonantes.

BigHit Music, la agencia de BTS, los unió para presentarlos al mundo en 2019. Debutaron con su mini álbum The Dream Chapter: Star. Desde entonces, Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun y HueningKai se han convertido en los ídolos de millones de personas en todo el mundo.

Pero, ¿cuáles son las canciones que todos deberíamos escuchar para adentrarnos en el universo de Tomorrow x Together? ¡Atento/a!

1. Crown

Es el single principal de su EP de debut The Dream Chapter: Star. Con él presentaron su talento al mundo y consiguieron conquistarnos a todos. Su letra habla de un/a joven que se odia a sí mismo/a pero conoce a otra persona que le da alas y le ayuda a aprender a valorarse.

2. Cat & Dog

Otra de las canciones más emblemáticas del grupo es Cat & Dog. También está incluida en su primer EP. No solo sus ritmos consiguen atraparte por completo, convirtiéndose en un tema de lo más bailable. En su videoclip, nuestros protagonistas se rodean de gatos y perros, lo que convierte lo llena de ternura.

3. Can't You See Me?

Su segundo EP, The Dream Chapter: Eternity, llegó en mayo de 2020. Entre las canciones que incluye está Can't You See Me?, y es especial para sus fans porque muestra la amistad que existe entre los integrantes.

4. Drama

Es el segundo sencillo en japonés del grupo. Reúne más de 17 millones de reproducciones en Youtube, lo que sin duda demuetra que ha cautivado por completo a su público nipón. Y es que con semejantes ritmos imparables y unas coreografías hipnotizantes, es evidente que hayan conseguido este logro.

5. Blue Hour

Es el sencillo principal de su tercer miniálbum Minisode 1: Blue Hour. De nuevo, su videoclip cuenta con una coreografía imparable, pero con él dieron la bienvenida a una nueva etapa. Blue Hour consiguió 15 números 1 en todo el mundo.

6. We Lost This Summer

Otra canción que incluye este tercer miniálbum es We Lost This Summer, que cuenta con Charli XCX como coescritora, lo que la convierte en una de las más especiales. Y no solo eso, sino que su significado representa lo que ha pasado en todo el mundo. El COVID-19 ha cambiado nuestras vidas por completo, incluidas las de los adolescentes de todo el mundo. Eso es lo que cuentan en este tema de dancehall.

7. Love Sight

Esta bonita balada marca también un antes y un después en la trayectoria de los surcoreanos. Forma parte de la banda sonora de Doom At Your Service, un exitoso k-drama de fantasía y romance. Por supuesto, su significado está cargado de romanticisimo.

8. 0x1 = Lovesong (I Know I Love You)

La primera canción cuyo título está compuesto por una fórmula es ésta que mencionamos. Forma parte del tercer álbum de estudio del grupo, The Chaos Chapter: Freeze, y es una colaboración con la artista Seori. Además, RM de BTS participó en la composición de la letra. En ella hablan de sentir muy real el amor que se siente por una persona.

9. Magic

Es el segundo sencillo de este tercer álbum de estudio. Fue compuesto, entre otros, por Olly Murs, y cuenta con unos sonidos dance, pop y disco que convierte su escucha en una experiencia única.

10. Loser=Lover

Otra fórmula llega en la reedición The Chaos Chapter: Fight Or Escape. Su videoclip supera los 34 millones de reproducciones. Muestran uno de los lados oscuros del grupo, que rozan el pop punk para demostrar su versatilidad.

Extra: cover de Stay de The Kid LAROI y Justin Bieber

Yeonjun y Taehyun se atrevieron hace unos días con su propia versión de este éxito del australiano y el canadiense. La cover es verdaderamente hipnotizante y ha revolucionado a sus fans de todas partes del mundo.

Y para ti, ¿cuál es tu canción favorita?