Ana Rosa Quintana lee el comunicado de Marta Riesco, la reportera que se relaciona con Antonio David Flores

Desde que la revista Lecturas anunció la ruptura del matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno ha habido un tercer nombre que ha tomado protagonismo en esta historia, el de Marta Riesco.

En diversos medios de comunicación se la ha presentado como la tercera en discordia y como la amiga de Rocío Flores que podría haber estado manteniendo una relación con su padre.

Hasta ahora ha permanecido en un segundo plano y no ha querido pronunciarse, pero lo ha hecho en su programa a través de un comunicado que ha leído su jefa, Ana Rosa Quintana después de aclarar que ella tiene todo el derecho de no entrar en el tema.

Un comunicado esperado

“Llevo diez años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión. Mi trabajo mi avala, mis reportajes, mis exclusivas durante años y todo esto, lamentablemente ha quedado en un segundo plano estos últimos días”, comenzaba leyendo la periodista.

“Algunos compañeros de profesión han aludido a mí desde un ámbito privado, quiero recordarles que no soy un personaje público. No quiero entrar en temas personales. Si entro me acusarán de lo que digo, y si no lo hago, me acusarán de que callo. Pero durante estos días he sufrido una gran presión mediática y acoso permanente. Directa o indirectamente se me está señalando en diferentes medios de comunicación”, continua el comunicado sobre las opciones que tiene ante todo lo que se está hablando.

De momento, ha optado por defender su trabajo y pedir respeto: “Acabé el trabajo de fin de carrera, he trabajado en diferentes medios de televisión y prensa hasta llegar donde estoy. El sueño de mi vida era trabajar en El programa de Ana Rosa y lo conseguí. Gracias a Dios tengo el cariño y el apoyo de todos mis compañeros del programa, os pido poder seguir ejerciendo mi profesión con libertad y sin presiones”.

Tras leer sus palabras, Ana Rosa ha conectado con ella que estaba ejerciendo su trabajo de reportera en Castilleja de la Cuesta donde está cubriendo el caso de Kiko Rivera. Antes de empezar con la información ha querido dar las gracias a su jefa, al programa y a sus compañeros por lo apoyada que se ha sentido.

Ana Rosa ha leído un comunicado de Marta Riesco, pese a que ella misma está trabajando hoy en el programa. Dice que sufre un acoso permanente y que está siendo señalada. Pide poder hacer su trabajo libremente y a continuación ella misma procede a hablar de Irene Rosales 🤦🏻‍♂️ #AR25O pic.twitter.com/ebHGg7R8Pf — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) October 25, 2021

Un comunicado que ni desmiente ni confirma nada de lo que se ha estado diciendo estos días, así que, todo apunta a que todavía quedan muchos capítulos en esta historia.