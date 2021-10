Paul McCartney no firmará más autógrafos a los fans: “Ambos sabemos quién soy”

Ser una de las estrellas más reconocidas de la historia de la música y haber formado parte de los Beatles tiene muchas ventajas, pero también inconvenientes. No solo tiene que renunciar al anonimato para siempre, sino que, además, a cada paso que da en la calle, un montón de seguidores se acercan a él pidiéndole reconocimiento. Es de lo que se queda Paul McCartney, que acaba de anunciar que no va a firmar más autógrafos.

El músico lo ha comentado en una conversación en Contact Music, donde el exbeatle no ve sentido que los fans le pidan una firma cuando se lo encuentren por la calle. "Siempre me pareció un poco extraño: '¿Puedes escribir aquí tu nombre por favor?' ¿Por qué? Ambos sabemos quién soy", dice McCartney.

El creador de éxitos de Let it Be tampoco entiende por qué alguien querría un selfie de mala calidad con él, e insistió en que preferiría tener una agradable charla con sus seguidores. "Lo que usualmente tienes es una foto retorcida con un fondo pobre y yo luciendo un poco miserable. Charlemos, intercambiemos historias", dice el músico.

No es el primero de la banda de Liverpool que se niega a este tipo de encuentros con sus fans. En 2008, Ringo Starr anunció que no firmaría más autógrafos ni aceptaría correo de fans, ya que la mayoría de las veces estos artículos firmados se venden.

Paul McCartney, el cantante y guitarrista de The Beatles, firmando autógrafos en un encuentro con fans en Londres en 1967. / Jim Gray/Keystone/Getty Images

En un mensaje de vídeo a los fans, el legendario batería dijo: "No enviéis mails de fan a cualquier dirección que tengáis, no se firmará nada después del 20 de octubre, si tiene una fecha en el sobre, se va a tirar. Te advierto con paz y amor que tengo mucho que hacer. Así que no más correo de fans, gracias, gracias".

Paul McCartney sigue estando de plena actualidad después de hablar sobre la ruptura de los Beatles, probablemente la más analizada de la historia del pop. Los de Liverpool se separaron hace más de 50 años, lo que llevó a McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr a tomar caminos separados.

Ahora, el músico ha afirmado que fue Lennon el que instigó la ruptura de la banda, y no él mismo, como se ha pensado en muchas ocasiones después de responder a una pregunta de un periodista en 1970.

Sobre la especulación de que su desaparición fue obra suya, la leyenda de la música insistió: "Tuve que vivir con eso porque eso era lo que la gente veía. Todo lo que pude hacer es decir que no", dice McCartney. "Esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida, así que quería que continuara".