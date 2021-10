Call of Duty Vanguard pone rumbo a tu consola el 5 de noviembre

La galardonada saga de Call of Duty vuelve con Call of Duty: Vanguard, donde los jugadores experimentarán influyentes batallas de la Segunda Guerra Mundial mientras luchan por la victoria en los frentes oriental y occidental de Europa, el Pacífico y el Norte de África.

Los increíbles gráficos y la inmersión visual de Vanguard reflejan los últimos avances tecnológicos que se producirán cuando el nuevo juego se lance el mes que viene, incluido el uso de la fotogrametría, en la que las localizaciones, los escenarios y los objetos se recrean en el juego con una calidad fotorrealista.

Una apuesta por hacer que los gamers vivan la crudeza y la dureza de la Segunda Guerra Mundial de la mano de 5 historias de combatientes que lucharon en diferentes frentes de la gran guerra. El juevo verá la luz el próximo 5 de noviembre de la mano de Sledgehammer Games y Activision añadiendo un nuevo episodio a la franquicia que ha vendido más de 400 millones de copias a lo largo de su vida.

Call of Duty: Vanguard no trata solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de cómo el mundo que conocemos podría haber sido destruido tras ella. El legado de Call of Duty, a través de varios de sus juegos, está arraigado en la Segunda Guerra Mundial. Sledgehammer Games, el estudio principal de Vanguard, tuvo su propia perspectiva de la guerra a través de Call of Duty: WWII en 2017.

Modo campaña de Call of Duty Vanguard

En Vanguard, aunque la mayoría de las misiones tienen lugar en un conflicto cuya historia se cuenta en múltiples frentes, reflejan cómo cinco soldados normales y corrientes se convirtieron en héroes, lo que en última instancia dio lugar a lo que es la campaña del juego: los orígenes de las Fuerzas Especiales originales, la Fuerza operativa uno, que detuvo lo que podría haber destruido el mundo mucho después de que la guerra hubiera terminado.

El juego comienza en su punto álgido: como operador recién reclutado dentro de la incipiente Fuerza operativa uno, te diriges a una instalación de submarinos fuertemente fortificada. Allí, debes infiltrarte en el complejo y obtener información militar vital del Eje (procedente de algo con el nombre en clave "proyecto Fénix") antes de que sea sacada de Alemania.

Tus compañeros de escuadrón son cinco soldados cuyas acciones individuales ayudaron a cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial en cuatro grandes frentes: el soldado Lucas Riggs en la Campaña del norte de África, el teniente Wade Jackson en el Pacífico, la teniente Polina Petrova, que defendió su país en el frente oriental, y tu líder: el Sargento Arthur Kingsley del 9º Batallón de paracaidismo del Ejército Británico.

A través de la campaña de Vanguard, vivirás los momentos que los convirtieron en héroes y descubrirás cómo se unieron para liderar la Fuerza operativa uno. También conocerás el concepto de las "Fuerzas Especiales" internacionales y, en última instancia, lo que las enfrenta al hombre que encabeza el proyecto Fénix: el despiadado oficial nazi Hermann Wenzel Freisinger.

Después de volver a contar algunos de los momentos conocidos de la Segunda Guerra Mundial; Normandía y las acciones de la División de Infantería de Estados Unidos en 2017, Sledgehammer estaba listo para retomar este conflicto global crucial con una perspectiva más amplia. Cuando hablaban con su asesor histórico sobre la historia de Vanguard, el concepto de batallas cruciales quedó establecido, batallas que cambiaron el rumbo de la guerra y que tuvieron lugar en todo el mundo.

Otros modos en CoD Vanguard

Call of Duty Vanguard incluirá además modos multijugador tan del gusto de millones de gamers en todo el mundo así como el modo zombie que ya se ha convertido en toda una referencia dentro de la saga. En la experiencia multijugador de Call of Duty: Vanguard hay nuevos modos y formas de jugar. Campeón de la colina es un torneo de supervivencia multiarena, donde las tácticas y la estrategia se combinan en una acción frenética. Patrulla es una nueva versión de Punto caliente, con un objetivo en movimiento que viaja por el mapa. Trabaja en equipo para conquistar el punto de patrulla.

El multijugador de Call of Duty: Vanguard se centra en la jugabilidad. Encontrarás nuevas mecánicas de armas, entornos reactivos, mayor personalización de armas, disparos a ciegas, balística personalizada y mucho más.