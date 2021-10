Anabel Pantoja no puede más con las críticas e insultos y estalla en redes: “Sois despreciables”

Anabel Pantoja ha decidido convertirse en influencer y vivir de las redes sociales y eso está muy bien, pero es un arma de doble filo porque a los seguidores hay que sumarle los detractores, que, en su caso, no son pocos.

De ahí que cuando ha publicado una última foto en bikini, feliz y disfrutando de la vida, se le han echado encima, que ya se sabe que nos gusta más ver sufrir que pasarlo bien. Y claro, ella se ha cansado y ha grabado un vídeo dedicando unas palabritas a todos aquellos que han decidido insultarla y faltarla al respeto.

"Me he parado a mirar la publicación que subí ayer y la mayoría de los comentarios son que no trabajo y que solo vivo del cuento y del apellido, orgullosa estoy de tener mi apellido, pero la gente que me conoce sabe que no paro", empezaba aclarando.

Mujer trabajadora

"No significa que porque esté en Sálvame o no esté, que no trabaje. No estoy obligada a dar este tipo de explicaciones, pero me han llamado bastante la atención todos los comentarios negativos que he recibido por este tema y sobre todo por el físico, de parte de todas las mujeres. Que si estoy embarazada, que vaya mierda de abdominales, que si soy un trozo de tocino…”, continuaba sacando el segundo tema de debate.

Cuando estaba en Sálvame era una de las críticas más habituales, la de su vaguería y su poco afán por trabajar. Sus compañeros se lo repetían una y otra vez y ese mensaje parece haber calado en la gente.

“Quería deciros a todos que cada uno tiene una vida y esa vida hay que asumirla. La mía, no voy a retransmitir todo lo que hago, obviamente, pero sí contaros, a la gente que os importa, no a la gente que no le importa y que solo critica, que esta semana he estado trabajando casi toda la semana en mis colecciones y esta semana viajo a tres ciudades diferentes para seguir trabajando. Vuelvo a repetir que el que no esté en Sálvame o no me veáis en una tienda de ocho a ocho, trabajo, ¿vale? Así que, por favor, de verdad, es un tema que, no es que me duela, pero quiero dejarlo ya zanjado. Respeto muchísimo todos los trabajos, así que, por favor, respetad el mío", pedía.

Críticas al físico

Y si su pereza a la hora de ponerse a trabajar ha sido siempre un tema recurrente, el otro ha sido el del físico. Ella se ha postulado como estandarte del body positive y no se libra de las críticas.

"Y lo del físico, no me hace daño, pero me han parecido tan crueles todos los comentarios que habéis puesto…sois despreciables. Iba a subirlos para que la gente los viera y fuera consciente de hasta qué punto… porque lo del embarazo, vuelvo a repetir, si tienes unos kilitos de más o se te ve la tripita más ancha, puedes pensarlo, evidentemente, pero que una persona tenga barriguita no significa que esté embarazada. Siempre es el mismo monotema y el mismo debate”, explicaba visiblemente harta de escuchar siempre lo mismo.

“Pero ya lo de las operaciones, cada uno se hace lo que tiene que hacerse para sentirse bien. Cada uno tiene el cuerpo que le dé la gana o que le ha tocado Dios, entonces, sinceramente, yo tengo Instagram y veo un montón de chicas y un montón de chicos, pienso y tengo mi opinión, pero oye, si él o ella se ven felices… y no me meto con la gente. Entonces, de verdad, ponerse a trabajar, ponerse a vivir, ponerse a cuidar a los niños, o a correr, hacer deporte, a cocinar, y dejar de meterse en mis fotos a insultarme”, volvía a pedir.

Esa última foto por la que ha recibido tantas críticas e insultos nos dejaba verla en bikini dándose una ducha. “Este tema de está en bikini todo el día… hola, vivo en Canarias, el invierno aquí, realmente, llega en diciembre. Me puedo ir a la playa, a la piscina, a bucear o a hacer lo que me dé la gana estando aquí, porque si estuviera viviendo en una sierra estaría los fines de semana subiendo montañas o sentada en el sofá con Netflix, pero da la casualidad que tengo la gran suerte de vivir en un sitio donde tengo a diez minutos un lugar donde hace 38 grados”, explicaba asegurando que si todos los que le critican estuvieran en su situación, seguramente harían lo mismo.

Por último, repetía su petición: “Dejadme ya en paz, la gente a la que le moleste, que no se meta en mi Instagram, que no critique mi vida y que sea muy feliz”.