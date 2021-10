Anabel Pantoja muestra imágenes de su encuentro con Rauw Alejandro y no es lo que muchos esperaban

El 1 de octubre será un día difícil de olvidar para Anabel Pantoja. Pasaron muchas cosas. Con la resaca de la despedida fugaz a su abuela que había fallecido el día antes, le daba el ‘sí, quiero’ a Omar Sánchez. Cumplía su sueño de casarse en la isla de La Graciosa después de haber superado multitud de obstáculos y críticas.

Pero se casó, y monto una gran fiesta y aunque su primo Kiko Rivera y su mujer e hijos no estuvieran allí para celebrarlo con ella, sí tenía muchos más amigos y familiares para disfrutar de su gran celebración.

Lo pasó tan bien que se quedó afónica y a los dos días tuvo que acudir al hospital porque su salud acabó resintiéndose. Pero feliz, eso sí. No había más que ver el tráiler de su gran día que compartió en redes. Porque si hay algo que no deja de lado ni el día de su boda, es su faceta de influencer, y nos relata cada acontecimiento con pelos y señales.

Empieza la luna de miel

Ahora comienza disfrutar de la luna de miel. Y lo ha hecho en casa, en Gran Canaria. "Bueno, primera parada de nuestra luna de miel. Todo el mundo se pensaba que nos íbamos de viaje y mirad dónde estamos. En el backstage del concierto de Rauw Alejandro. Yo estoy flipando", explicaba en sus stories.

Y es que, efectivamente, Omar le había sorprendido con un par de entradas para ver a uno de sus ídolos del momento. No sólo estaba Rosalía por el backstage del concierto, por allí también andaba dándolo todo Anabel que aseguraba que “me estoy quedando afónica otra vez".

Veremos si en esta ocasión tiene que volver otra vez al hospital o no. Lo cierto es que aseguraba que en el momento en el que fuera a encontrarse tú a tú con el portorriqueño, se iba a desmayar.

Se trataba del primer gran concierto tras la pandemia que se celebraba en la isla y parece que Anabel lo disfrutó al máximo y con los privilegios de ser una celebritie que puede acceder a ciertas zonas restringidas. Hablaba de lo que sería su encuentro, aunque algunos se esperaban algo más de lo que luego fue.

Encuentro con Rauw Alejandro

“Ayer fui a ver a @rauwalejandro y con suerte 🍀 le rocé el hombro … Si quieres ver mi patético vídeo de fan… No te pierdas este post. Finalmente, Rauw me pidió 1 foto … 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂”, escribía en su Instagram. Y no, nada es lo que parece.

“Ni una foto pudiste hacerte?” o “ahhhh, que pasó de ti”, son algunos de los comentarios que ha tenido que leer en sus redes sobre el que prometía ser un momentazo y se quedó en un bluf.