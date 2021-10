Antonio Vega: Su última gira, su último concierto, su última canción junto a Nacha Pop

Aquella noche del 26 de octubre de 2007, Nacha Pop cerraba su gira de regreso 80-07 con un reencuentro muy especial con su público madrileño. Fue una noche mágica, con un abarrotado Palacio de los Deportes y un público absolutamente entregado y entusiasmado. Chica de ayer fue el colofón. Aquella fue la última gira de Antonio Vega con el grupo insignia de la movida madrileña, y el de Madrid se convirtió en su último concierto. También fue la última vez que cantaba 'Mi ca-ca-ca-cabeza da vuelta persiguiéndote'. Curiosamente, Chica de ayer había sido la primera composición de Vega cuando tenía 20 años. Y ese tema "irrelevante en mi historia", como decía entonces el artista, se convirtió en su epílogo. Ironías de la vida.

19 años de puertas cerradas

En 1988, tras una década juntos, Nacha Pop decidió separarse. Antonio Vega, su primo Nacho García Vega y Carlos Brooking se despidieron con dos conciertos en la sala Jácara de Madrid. Aquellas actuaciones, el 19 y 20 de octubre, quedaron inmortalizadas en el doble LP en vinilo Nacha Pop 80-88. Fue el más vendido de su carrera.

Las diferencias musicales, al parecer insalvables, entre Antonio y Nacho, habían terminado por romper al grupo. Además, querían hacer cosas diferentes, como así fue. Pero no era una ruptura definitiva. Tal y como explicaba Nacho: "Siempre dijimos lo mismo, desde el 88, cuando nos separamos, que las puertas estaban abiertas".

El caso es que durante 19 años, las puertas se mantuvieron cerradas. Pero en ese tiempo, los primos se siguieron viendo, limaron asperezas, tendieron puentes, reforzaron su relación… y maduraron profesionalmente. Y el 8 de mayo de 2007, convocaron a los medios en la sala Galileo Galiei de Madrid y anunciaron oficialmente: Nacha Pop regresa a los escenarios. Se presentó como uno de los grandes acontecimientos del año.

Antonio Vega, cantante del grupo Nacha Pop. / Carlos Muina/Cover/Getty Images

¿Por qué volvió Nacha Pop? ¿Por qué la gira?

La rueda de prensa empezaba así: "Lo primero de todo, queríamos deciros que el motivo por el que hemos decidido en este momento emprender esta gira es porque justamente este año se cumplen los 19 años de nuestra separación”, bromeaba Nacho. Y Antonio corroboraba diciendo: “Es la mejor excusa que hemos podido encontrar, desde luego. No, a la hora de buscar excusas no hay que comerse mucho la cabeza, son muchos los motivos por los que hace tiempo que venimos Nacho y yo dándole vueltas a esto”.

Y uno de los principales motivos del retorno respondía a "los deseos de mucha gente que tiene muchas ganas de vernos. Hay mucha gente que ha comprado nuestros discos y que nunca nos ha podido ver en directo". También contaron que Carlos Brooking no se había sumado al proyecto “porque no ha querido”.

Nacha Pop 80-07 fue el nombre de ese tour. Como decía Vega: "Hemos pensado que 80-07 es una manera de dar continuidad a lo que en su día fue 80-88. Esas cifras se han quedado asociadas al nombre de Nacha Pop. Vamos a seguir escribiendo esa historia que en el 88 se dejó un capítulo sin cerrar".

Concierto de Nacha Pop en Madrid. / Matias Nieto/Cover/Getty Images

Los nuevos Nacha Pop

No era momento para el recuerdo. No querían quedarse anclados en el pasado y así lo manifestaron: "Somos unos Nacha Pop de 2007, no de 1988. Las canciones tampoco van a sonar como entonces. Somos una banda distinta para un momento distinto".

Y remarcaban: "Vamos a trabajar material nuevo y vamos a proyectar al siglo XXI lo que hicimos. Queremos sorprender a la gente, no a base de canciones antiguas, sino a base de un grupo que está vivo y es actual. Sobre todo, vamos a actualizar los temas de Nacha, a retomarlos, y no vamos a interpretarlos como se hizo en su día. Todos se van a adaptar al presente".

"Estamos de vuelta con vosotros"

El 30 de junio de 2007, los nuevos Nacha Pop arrancaron en Ávila su primer tour en casi 20 años. "Estamos de vuelta con vosotros", eran las primeras palabas que Antonio dirigió entonces al público. Y García Vega añadía "Estáis casi todos". Durante los siguientes cuatro meses, el grupo demostró lo que Antonio había anunciado en su comparecencia ante los medios: "Nacha siempre fue un grupo arrollador en directo, siempre tuvo una fuerza y lo va a seguir siendo, por supuesto".

Valencia, Oviedo, Vigo, A Coruña, Almería, Córdoba, Zaragoza, Granada... en su veintena de conciertos, Nacha Pop superó el reto y cumplió las expectativas. Se reencontró con su público de siempre, el de los 80, y se presentó ante gente joven que les había conocido después de su separación. El estado físico de Antonio Vega no era bueno. Había quien temía que no pudiera terminar el recorrido.

"Buenas noches, Madrid"

El 26 de octubre de 2007, el mítico grupo madrileño ponía el punto final a su tour de retorno. Era una cita obligada la de su reencuentro con Madrid. Antonio Vega apareció feliz en el escenario del antiguo Palacio de los Deportes (hoy WiZink Center) y escribió su epílogo sin saberlo. Más de 7.000 personas abarrotaban el recinto. Había mucha nostalgia y emoción en el ambiente. Vega saludó: "Buenas noches, Madrid". Y Nacho añadió: "Nuestra casa".

Antonio, agarrado a su guitarra, quieto, la cabeza inclinada, contrastaba con la energía de Nacho, en continuo movimiento. Composiciones nuevas y clásicos: Vístete, Relojes en la oscuridad, Grité una noche, Lucha de gigantes, Asustado estoy… Después de casi dos horas de concierto, García Vega se despedía: "Nos vamos ya. Pero no 19 años". Y Antonio entonaba Una décima de segundo.

Con 'La chica de ayer' se despidió para siempre

No se fueron todavía. Aún quedaba su himno por excelencia. El broche final del reencuentro. En la crónica que El País publicaba del concierto, se describía ese momento: "Pero en las pantallas aparecieron sus caricaturas en dibujos animados. Anunciaron que iban a tocar Chica de ayer, su mejor canción y con la que un público emocionado despidió a un grupo que, si ellos quieren, tiene futuro".

Casualmente, la primera canción que el vocalista compuso, en 1977, fue Chica de ayer. Cumplía el servicio militar en Valencia, y en ese momento, "era una canción más, prácticamente irrelevante en mi historia, en mi entorno", contaba Vega en LOS40.

Aquel concierto del 26 de octubre de 2007 fue el último de Antonio Vega con Nacha Pop. Y Chica de ayer, la primera canción que escribió, fue la última que cantó con su grupo. Las puertas abiertas al futuro, a "seguir escribiendo" nuevos capítulos, se cerraron para siempre el 12 de mayo de 2009.