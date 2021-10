Primer tráiler de ‘Lightyear’, la película sobre Buzz Lightyear de Pixar para Disney

Pixar acaba de lanzar el primer tráiler de su próxima película, Lightyear, uno de sus títulos más ambicosos y esperados, especialmente por los fans del universo Toy Story, que por fin verán un spin-off centrado única y exclusivamente en su héroe de favorito: Buzz Lightyear. Pero no el juguete que vimos en Toy Story, sino el personaje "real" que inspiró a ese mismo juguete.

Tal y como señala Disney en su nota de prensa, Chris Evans (Capitán América: El primer vengador) ha sido el encargado de prestar su voz al protagonista en la versión original de la cinta de animación.

«Todos los que me conocen saben que me apasionan las películas de animación. Todavía no me creo que vaya a formar parte de la familia Pixar y trabajar con unos artistas que tienen un talento increíble y cuentan historias como nadie sabe hacerlo. Verlos trabajar es pura magia. Me pellizco todos los días para convencerme de que no estoy soñando», expresó el actor.

Lightyear de Disney y Pixar | Teaser Tráiler | HD

Lightyear, que se estrenará en cines españoles en verano de 2022, se centra en la historia de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete, y que nos da a conocer al legendario Guardián Espacial que acabaría contando con generaciones de fans.

El director de la película es Angus MacLane, codirector de Buscando a Dory, ganador del premio Annie y veterano animador del estudio Pixar, mientras que Galyn Susman, director del corto Toy Story: El tiempo perdido es el productor.