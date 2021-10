Craig David estrena nueva canción, ‘Who you are’, de su nuevo álbum ‘22’

La pandemia pilló a Craig David en plena celebración de sus 20 años de carrera. El británico, que conquistó las listas de ventas en la primera década del nuevo siglo, no pudo celebrarlo como la ocasión lo merecía pero al menos sí decidió ponerse a trabajar en un nuevo álbum de estudio que recibiremos en 2022 y que estará precedido por su nueva canción: Who you are.

Para este tema, el músico ha decidido contar con la colaboración de uno de los artistas más sorprendentes de los últimos años en la escena de Reino Unido: MNEK. "Esta canción va a arrasar en todo el mundo. Es tan auténtica que esa era su intuición. Puedes poner Who you are a alguien y hablar con él si necesita ayuda" explicaba el responsable de éxitos como Born to do it.

"Me encanta esta canción más y más cada vez que la escucho. Es tan bonita y tiene todo lo que necesita. Escribí el gancho, él escribió los versos y él quería realmente que me quedara con él y... ¿quién va a decirle que no a Craig David? Él es el mejor en lo suyo. Esto es un sueño cumplido para mí y espero que la gente que lo escuche le toque el alma".

La participación de MNEK en el nuevo álbum de Craig David es una de las pocas colaboraciones que el inglés ha realizado dentro de sus proyectos a lo largo de su carrera. Y es que no es habitual que le podamos encontrar en duetos (o featurings como ahora todo el mundo los conoce) y cuando lo hace siempre figura con grandes nombres como Sting, Beyoncé, Bastille... ¿Os acordáis de cuando reversionó Walking away con Álex Ubago?

22 será el nombre de este nuevo trabajo musical con el que el solista celebra el 22º aniversario de su debut. Y es que al final uno mismo es el que decide qué efemérides quiere celebrar y cuándo quiere celebrarlas. Y el intérprete lo hará el 13 de mayo de 2022, tres meses antes de que efectivamente se cumplan 22 años del lanzamiento de su primer elepé.

El octavo proyecto del inglés pondrá fin a 4 años de silencio discográfico desde el lanzamiento de The time is now (2018). En este tiempo Craig David ha publicado algunas canciones sueltas como When you know whta love is o Do you miss me much. Who you are tiene ese sello característico del garage de David además de esa influencia electrónica tan de moda en los sonidos de la escena británica.