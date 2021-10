Dua Lipa con Elton John, Adele, Ana Mena y Rocco Hunt… ¿Quién se llevará el Nº1 de Halloween?

Este sábado en #Del40al1CocaCola conoceremos la última lista de octubre y, por tanto, el número uno de Halloween. Prometemos que va a ser un programa con sobresaltos, pues ni una bruja mediante una poción mágica sería capaz de adivinar quién ocupará esta vez la posición de honor. Conviene repasar cómo está la zona caliente a día de hoy. The Kid LAROI y Justin Bieber son número uno con Stay; es su segunda semana no consecutiva en lo alto. En el #2 están Ana Mena y Rocco Hunt con Un beso de improviso, que ya fue número uno. ¿Será ahora un beso de vampiro…?

Y, atención, porque los siguientes en la lista aún no han tocado las telarañas del techo. Todas las miradas están puestas en Adele, que la semana pasada debutó en el #3 con Easy on me. Si mantiene esa fuerza casi sobrenatural, podría facilmente coronar el chart. Excepcional papel están haciendo también Elton John y Dua Lipa, que en solo tres semanas ya están en el #4 con Cold heart PNAU remix. Justin Quiles en el #5 y BTS en el #6 acechan de igual modo la primera plaza con sus respectivos singles, Loco y Butter. Tranquilos, porque pase lo que pase no llegará la sangre al río…

Los seguidores de Aitana seguro que no le dan calabazas y la apoyan a tope para que inserte en la lista las dos canciones con las que parte como candidata. Una es Berlín y la otra es su colaboración con Pablo Alborán y Álvaro de Luna, Llueve sobre mojado. Por cierto, Pablo Alborán será el encargado de charlar con Tony Aguilar y dar su Voto VIP a su canción favorita del ránking.

Los regalos por votar en antena (902 39 40 40) también son muy apropiados para el fin de semana más terrorífico del año: Alien el 8º pasajero y Alien Covenant, dos clásicos de Ridley Scott con motivo del lanzamiendo de su nueva película, El último duelo. Y no es por echar más leña al fuego, pero tendremos además La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos, la última hora de LOS40 Music Awards… ¡Te esperamos para pasar una mañana de miedo! ¡Nos vamos a divertir horrores!