La primera vez de Estopa en LOS40, cuando eran dos veinteañeros: “más que contentos”

Este es un viaje en el tiempo. 22 años atrás, dos jóvenes veinteañeros acababan de publicar su primer álbum. Les había costado "unos cuantos sudores", pero al fin lo habían conseguido. Y estaban "más que contentos, en el otro nivel de estar contentos". En aquel Octubre de 1999, los hermanos Muñoz Calvo – David de 23 años y José Manuel a punto de cumplir los 22 - entraban por primera vez en un estudio de Los 40 Principales.

Y allí les esperaba su paisano Tony Aguilar. Rescatamos aquella charla entre cornellanenses en la que se habló de recuerdos de barrio, de sus 'traumas buenos' con Los Chichos o de su primer 'bolito' en el Bar sin Nombre. Ellos no lo sabían, pero ese día ya se empezó a fraguar el "fenómeno Estopa".

El 18 de Octubre de 1999, a los estantes de las tiendas de discos llegaron pilas de CD's de Estopa. Era el primer disco del dúo catalán. Pocos días después, lo presentaban en el programa 'Radio Show' que presentaba Tony Aguilar. Era su primera entrevista en LOS40. A continuación, el 29 de Octubre, tocaban en Bilbao. Y luego en Oviedo, Cádiz, Córdoba, Murcia… Era la primera gira de Estopa.

"Unos cuantos sudores y unas cuantas gotas de sudor"

Todo era nuevo para 'el David y el Jose'. Apenas llevaba unos días en la calle su primer disco y no podían ocultar su inmensa alegría. Su explicación era todo un galimatías: "Muy bien, de puta madre. Estamos muy contentos. Estamos más que contentos. Estamos en el otro nivel de estar muy contentos. Porque está el 'nivel de contentos' y por encima está el 'nivel de no sé asimilar nada' . Ha costado tiempo. Unos cuántos sudores y unas cuantas gotas de sudor, pero al final como todo…".

Todas esas gotas de sudor recibieron una recompensa totalmente inesperada para Estopa. Porque las pilas de discos en los estantes bajaron tan aceleradamente que batieron récords y establecieron un hito para un artista novel en España. En solo un año, superó el millón de copias. Fue una de las ascensiones más meteóricas del panorama de la música nacional.

"Yo era rapero… solo escribía letras"

En aquel mes de octubre del '99, apenas se sabía nada de los dos hermanos de Cornellá. Solo que su estilo era diferente, una mezcla de rumba catalana y rock, que caló mucho en poco tiempo. David contaba en LOS40 que el origen de todo había sido su afición por el rap: "Yo era rapero y siempre me ha gustado escribir letras, lo que pasa es que, como no sabía tocar la guitarra, solo escribía letras. Y cuando aprendimos a tocar la guitarra, las letras que hacíamos ya eran canciones. Y rimando, rimando, rimando, rimando, lo que antes se parecía a un rap, luego se convertía en un rock, una rumba, un cha cha cha, pero sin buscarlo".

"Lea, lolailo lailo lailo lailo… es como un trauma, pero bueno"

Además del rap y el hip-hop, las influencias de los Estopa proceden de lo que habían "mamado en el cinturón de Barcelona" y de sus viajes en coche al pueblo de sus padres, Zarza Capilla (Badajoz), donde escuchaban de niños las cintas de Los Chichos… y de Pimpinela: "De pequeñito, lo típico, tu padre que te lleva al pueblo y en el coche, en los atascos, pues 'lea, lolailo lailo lailo lailo'. Entonces, claro, se te queda, se te queda grabado. Es al revés de un trauma, es como un trauma, pero bueno".

"Cosas que vemos con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos"

También contaron los Muñoz su pasado reciente en una filial de la SEAT aunque tenían un Ford Escort: "les pusimos los cuernos porque cualquiera se compraba un motor SEAT". En esa época de currantes, cuando se levantaban temprano y trabajaban poniendo tornillos "de seis a seis", era cuando salían las letras más duras y realistas… "y las más divertidas también". Porque lo que Estopa contaba en esas primeras 12 canciones, "son cosas reales, cosas que pasan, cosas que vemos con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos".

Letras transgresoras, canallas, a lo Sabina, de quien reconocían también influencias. Canciones con vivencias de dos chicos de barrio: de máquinas tragaperras, de polvos blancos en el lavabo, de homenajes a Camarón o al "del medio de los Chichos", del loro con Deep Purple o del 'bar sin nombre'.

En el Bar sin Nombre fue "el primer bolito que hicimos"

Precisamente en el segundo single La raja de tu falda (el siguiente a Suma y sigue), mencionan ese local de Viladecans, donde hicieron su primer 'bolito': "Sí, tocamos. Parece que no queramos hacer publicidad de ningún bar ¿verdad?. Lo del 'bar sin nombre' hay gente que puede pensar 'estos no quieren hacer publicidad'. Es que se llama así, el 'Bar Circunstancialmente sin Nombre', está en Viladecans. Fue el primer bolito que hicimos cuando dijimos 'vamos a dedicarnos en serio a esto de la música, venga, vamos a tocar un concierto', los dos solos con la guitarra y un percusionista, un amigo que tocaba el cajón. Y fue un desastre porque llegamos tarde, como dice la canción, porque el tío se mosqueó con nosotros… la sala se le llenó y o sea que luego el lo dijo. ¿Ahora sí quieres que vengamos otra vez ¿no?. Claro, como todo el mundo bebe cubatas".

Ese día de sudores, alegría y nervios, de recuerdos compartidos, David y José Manuel no tenían ni idea de cómo ese primer disco les cambiaría la vida definitivamente. Estopa fue el segundo disco más vendido en la historia en España, solo superado por Mas de Alejandro Sanz. Entre 2000 y 2001, les llovieron los premios: Ondas a Artista Revelación, dos Premios Amigo a Mejor Grupo Español y a Artista Revelación, Premio de la Música en la categoría de Mejor Vídeo Musical por Cacho a Cacho.

Estopa se convirtió en "uno de los fenómenos de la música española" y llevaron su éxito a Latinoamérica. Gracias a la enorme repercusión de su álbum debut, los dos hermanos de Cornellá llegaron a ser portada de la revista Rolling Stone.

Y a todo esto habría que añadir los dos primeros nº1 en LOS40 de Estopa: Como Camarón (el 18 de Noviembre de 2000) y Cacho a cacho (el 3 de Marzo de 2001).

Por todo ello, hoy cobra especial relevancia el primer saludo que nos dejaron en su primera entrevista con LOS40: "Hola, yo soy David de Estopa y saludo a Tony Aguilar y a todos LOS40 y porque no son 50, que si no, también". "Buenas, soy Jose de Estopa, saludo a Tony Aguilar y a todos LOS40... Principales, igual que él, y porque no son 50 tampoco". "Hola, somos Estopa, no os quedéis, digo no os mováis".