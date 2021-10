Así suena ‘Oh Na Na’ de Camila Cabello, Myke Towers y Tainy

Camila Cabello se siente muy orgullosa de sus raíces, y eso es algo que va a demostrar en su próximo álbum de estudio Familia. Aún no se conocen muchos detalles al respecto, pero lo que sí es seguro es que va a ser todo un homenaje a sus más allegados.

Pues bien. De este proyecto ya hemos escuchado algún que otro adelanto. Don't Got Yet es uno de ellos, que además ha triunfado en las plataformas digitales. Pero no ha sido el único. La Buena Vida es uno de los que ha presentado recientemente en Tiny Desk, donde ha confesado que formará parte de este nuevo proyecto. ¡Pero aún queda más!

Camila va a lanzar este viernes 29 de octubre Oh Na Na, su colaboración con Myke Towers y Tainy, y todo apunta a que también formará parte de Familia. Una colaboración inesperada que, sin duda, ha revolucionado a todos sus fans. Lo mejor de todo es que Camila no ha podido esperar al viernes para presentarnos su sonidos. La artista ha compartido en TikTok un avance de lo que escucharemos, y él aparece dándolo todo al ritmo de este posible nuevo hit.

Lo cierto es que estos segundos ya se han convertido en la banda sonora de muchos de sus fans. Eso sí. Parece que Oh Na Na estará en inglés y en español y traerá una fusión de sonidos pop y urbanos que va a levantarnos de la silla a todos. ¡Va a ser un subidón!

Hace unas horas, Camila anunció el lanzamiento de esta colaboración a través de las redes sociales. Con esta publicación también ha desvelado su portada, que es una creación de Miranda Makaroff en la que predominan los colores vivos y las piezas de fruta. Todo apunta a que el lanzamiento va a estar cargado de frescura y toques tropicales.

De momento se desconocen más detalles al respecto de Oh Na Na y de Familia, su nuevo álbum. Aunque de él nos habló en LOS40 y nos desveló que va a tener canciones solo en español "y que tienen un sonido completamente diferente". "Quien yo soy como artista y como persona es algo que siempre está cambiando", aseguraba.

Y tú, ¿estás listo/a para disfrutar de la colaboración que trae Camila con Myke y Tainy?