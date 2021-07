Camila Cabello y su inspiración para ‘Familia’: C. Tangana, Cuba, autoaceptación y Rosalía

Camila Cabello acaba de lanzar su nuevo material: Don't go yet, una canción exquisita que combina ritmos tradicionales y pop y que nos recuerda lo importantes que son las raíces. La artista lo sabe bien y ha querido homenajear sus orígenes en esta preciosa composición que estará incluida en su nuevo álbum.

En LOS40 hemos entrevistado a la artista en exclusiva. Conectamos con Camila Cabello en su estudio de Los Ángeles y lo primero que nos cuenta es que está súper orgullosa de su nuevo tema, Don't Go Yet. "Escucho música en español todo el tiempo y el español fue mi primer idioma (...) aunque creo que ahora hablo mejor el inglés, a mí me encanta mi cultura latina. Me siento muy en casa cuando uso sonidos de la música hispana... es muy natural para mí", ha expresado la cantante.

La inspiración de Don't Go Yet y C. Tangana

Sobre la inspiración de Don't Go Yet, dice Camila: "Es una reflexión sobre ese sentimiento que experimentamos mucho los hispanos cuando es 24 de diciembre, Nochebuena, al menos en mi familia es así, tenemos una cena, una bola de discoteca, están los niños, los abuelos, todo el mundo bailando las canciones de salsa y ese sentimiento de estar en familia".

"Para este proyecto me inspiré mucho C. Tangana con su concierto Tiny Desk, en esa mesa de cena con amigos y familia. Ese 'vibe' era el que quería cultivar para esta etapa de mi vida", ha dicho Camila a LOS40. Sin embargo, el concepto de familia, va mucho más allá y como ella misma ha apuntado: "En el vídeo está mi familia real, pero también están los amigos, la familia que he escogido".

Su nuevo disco, 'Familia' y Rosalía

Camila ya ha confirado que su próximo disco se llamará Familia y verá la luz muy pronto. La artista ha asegurado en varias ocasiones que ha podido trabajar mucho durante los confinamientos derivados de la pandemia. Resultado de este tiempo es Don't go yet, una canción que se perfila como primer single de Familia y que estrena, sin duda, una nueva etapa en la carrera de Camila. Una era introspectiva, de mirar hacia atrás, de no perder de vista las raíces.

Camila Cabello, en una imagen promocional para Don't Go Yet. / Sony Music

"Hay otras canciones en el disco que son solo en español y que tienen un sonido completamente diferente. Quien yo soy como artista y como persona es algo que siempre está cambiando", ha revelado la artista. Pero por encima de todo está el concepto de Familia en la más amplia acepción del término. "Creo que en esta sociedad donde todo está enfocado en el individuo, y el éxito del individuo, se experimenta más felicidad cuando estás con otra gente; ese es el mensaje del disco".

Camila sigue trabajando y ultimando los detalles de su nuevo disco, pero ya nos ha adelantado en primicia que: "Me encantaría colaborar con Rosalía, me encanta, soy súper fan de ella. Yo le mando DMs de vez en cuando y ella también. Ella sabe que la adoro y la apoyo mucho".

Autoaceptación y 'body positive'

En los últimos días, el mensaje de Camila "pro cuerpos reales" se volvió viral en redes y fue muy aplaudido por mujeres de todo el mundo. "Estaba corriendo por el parque pensando en mis propias cosas, intentando mantenerme en forma, mantenerme sana. Y llevo puesto un top con el que se me ve el ombligo. Y no estaba metiendo barriga porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete tripa todo el rato. Y pensé ‘Vaya’ pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda".

He subido de peso durante la pandemia. Me encanta comer, cocinar y todo eso, tenía la pancita más crecida. Estaba corriendo en el parque, vi un paparazi y dije: ay, ahora esas fotos van a estar en internet. E inmediatamente oigo esta voz en mi cabeza de inseguridad. Pero después pensé: esta no es mi voz, sino la voz de la sociedad", apunta Camila Cabello. "Es muy tóxico pensar que las mujeres no tienen arrugas o celulitis. La gente tiene que acostumbrarse a ver cuerpos reales".

Reflexión sobre la situación en Cuba

En las últimas semanas, muchos cubanos se echaron a las calles para protestar por la situación por la que está atravesando su gente, agravada con la crisis sanitaria derivada de la Covid-19. Camila Cabello fue una de las primeras artistas que se movilizó en apoyo al pueblo cubano.

En declaraciones a LOS40, la cantante de Liar ha expresado: "Tenemos mucha familia y muchos amigos ahí, especialmente mi mamá, que es cubana. Ella y mis abuelos me han dicho lo que que lleva pasando en la isla durante mucho tiempo. La falta de comida, que si te quejas del gobierno tienes que estar susurrando porque la gente que protesta desaparece, los matan, así que no hay libertad", ha contado a David Álvarez la artista.

"El mundo se está dando cuenta de que la Cuba romantizada, turística no es la realidad. La realidad es que es una dictadura comunista, hay mucha opresión", ha dicho con contundencia Camila Cabello.