Aitana y Cali y el Dandee lanzan ‘Coldplay’ con referencias a Camilo y Evaluna: mira la letra y el vídeo

Acabamos de colgar

Y aún sigo triste

Pienso en lo que me dijiste

Toda la mierda que tiraste

Todos los sueños que rompiste

Si fue tu culpa

Si fue mi culpa

Ya no me importa

Da igual

Hoy es mejor si estamos lejos

Yo ya me cansé de pelear, ¿tú no?

No todos somos Camilo y EvaLuna

Porque el amor es frágil, desaparece, si no lo cuidas se esfuma

Y creo que es mejor que tú y yo nos demos un tiempo,

y cuando te diga lo siento va a ser porque lo siento.

Ya me cansé de gritar

Se me fue la voz otra vez

La perdí diciendo te quiero

Yo te quiero

Y no lo ves

Ya me cansé de llorar

Yo ya no quiero ver mis ojos llover

Porque aunque te diga te quiero

Yo te quiero

Y no lo ves

Ok ok

Van dos semanas sin hablar

Porque me dijiste que no te llamara

Me vi la serie de Netflix sin ti

Pero sin ti esa serie es mala

No es justo reclamarte porque yo te pedí un tiempo

pero ¿con quién sales en esa foto?,

¿con quién fuiste a ese concierto? Coldplay, ¿sin mí? ¿En serio?

Es un amigo o es algo serio

Pregunto

O duele más la verdad que el misterio

Tus amigas vieron a mis amigos en ese bar

Y te escondiste porque no fuiste capaz de saludar

Si no me llamas yo no llamaré

Si no me buscas no te buscaré

Si no me escribes tampoco lo haré

Pero dentro me matan las ganas de hablar

Volverte a llamar

De volverte a ver

Volverte a besar

Ya me cansé de gritar

Se me fue la voz otra vez

La perdí diciendo te quiero

Yo te quiero

Y no lo ves

Ya me cansé de llorar

Yo ya no quiero ver mis ojos llover

Porque aunque te diga te quiero

Yo te quiero

Y no lo ves

Hola

Va mas de un año

Y es la última vez que te escribo

Te ves tan feliz con él, me alegra

Con esta me despido

Si pudiera devolver el tiempo

Ya Nunca te pediría un tiempo

Porque sí que te extraño

Porque sí que lo siento