La semana en la que Luján Argüelles anuncia su nuevo dating show, recibe una dura noticia personal

Esta semana todo parecía felicidad en la vida de Luján Argüelles que anunciaba su nuevo proyecto televisivo. ¿A quién le gusta mi follower? es un dating show de Netflix que la vuelve a poner en pantalla después de varios proyectos fallidos. Su estreno en las plataformas de pago parecía augurar una buena etapa para ella. Y puede que en lo profesional sea así, pero en lo personal ha recibido un duro mazazo.

La revista Diez Minutos informaba en exclusiva que su ex pareja y padre de su hija, Carlos Sánchez Arenas, sufría un grave accidente mientras disfrutaba de una jornada en una embarcación de recreo.

Estaba practicando un deporte acuático cuando ha chocado contra una roca en el pantano de Entrepeñas, en Guadalajara. Fue trasladado por los servicios de emergencia del 112 y se mantiene hospitalizado en coma inducido. De momento, parece que su estado es estable y evoluciona favorablemente y los médicos han llamado a la tranquilidad.

No se conocen más detalles, pero suponeos que Luján y su hija no han pasado una buena noche dados los acontecimientos, aunque ella no se ha pronunciado públicamente.

La presentadora y Carlos comenzaron una relación en 2013 después de varios años de amistad. Juntos tuvieron a Miranda, aunque en 2020, siete años después, anunciaban su separación.

Aunque estuvieron barajando la idea de casarse, al final nunca llegó el momento del ‘sí, quiero’. Eso sí, pese a que ya no están juntos siempre han demostrado mantener una buena relación y Luján siempre ha tenido bonitas palabras para él.

Luján Argüelles y Carlos Sánchez tienen una hija en común. / Europa Press/Europa Press via Getty Images

Seguramente esté muy pendiente de su evolución que esperamos que sea tan favorable como han intentado transmitir los sanitarios.