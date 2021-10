Albert Pinya: “Para mí el arte tiene que ser como una puñalada”

LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears están a la vuelta de la esquina. El próximo 12 de noviembre, los premios más importantes musicales de España celebrarán un año lleno de éxitos. Una larga lista de estrellas acudirá a Mallorca, la isla escogida para terminar 40 días llenos de música en las Illes Balears, con el objetivo de disfrutar del mejor espectáculo musical del año.

Este 2021, el encargado de poner identidad visual a nuestros premios ha sido Albert Pinya. El artista mallorquín tiene un estilo propio e identificable, en el que juega con elementos de la cultura popular, del cómic y de la ilustración para contar historias a través de sus trabajos. Sus diseños están cargados de ironía. Aunque en un primer vistazo creamos entrar en un universo lleno de ingenuidad, lo cierto es que detrás de la obra de Albert Pinya hay de todo menos inocencia.

Para conocer mejor a la persona que se encuentra detrás del artista, nuestro compañero Mikel Aizcorbe ha podido charlar con él. Con cada respuestas, conocemos un poco mejor el mundo que se encuentra detrás de los trabajos de Albert Pinya (incluido el arte visual de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears).

Conoce mejor a Albert Pinya

“Aparentemente mi trabajo tiene esta dimensión como naíf e inocente, pero también es cierto que me gusta decir verdades como puños. Para mí el arte tiene que ser como una puñalada”, cuenta Albert sobre su obra. Además, el artista nos asegura que él no cree en la estética por la estética y que lo importante es “suscitar a la cultura del pensamiento antes que a la del entretenimiento”.

Quien es Albert

Albert también nos ha contado cuál ha sido su mayor referencia en el arte. Se trata de Jean Michel Basquiat:

“Toda su estética tan salvaje, lleno de referencias a la cultura popular, me marcó como el camino. Me he inspirado mucho también las series de animación como las series de anime. También el universo de animaciones como Hora de aventuras”.

Sobre su trabajo con LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears

“Una de las cosas que defiende mi práctica artística son los proyectos trasversales”, empieza diciendo Albert. “Para mí es muy importante ver cómo se puede filtrar el arte en el día a día de las personas”, continúa explicando sobre su colaboración con LOS40.

De este modo, Albert ha querido crear estos elementos marinos que representan la propia fauna de las Illes Balears. Una manera de llevar la conciencia de cuidar la naturaleza a los premios.

Albert y LOS40

“Era totalmente intencionado que estos personajes apareciesen apelotonados, como si estuviesen en una gran fiesta”, asegura el artista. Y es que quería transmitir esas ganas de celebrar los premios presencialmente de nuevo.

Artistas representados por Albert Pinya

El artista también se ha animado a representar a algunos de las estrellas protagonistas de LOS40 Music Awards 2021. La primera ha sido Aitana a quien ha dibujado como una sirena.

Pero no ha sido la única. ¡Ni mucho menos! También ha representado a Lola Índigo como La niña de la escuela. Otros cantantes que se ha animado a dibujar han sido Pablo Alborán, Rauw Alejandro y Ed Sheeran.

Dibujos

Albert Pinya y la música

“Muchas de las obras que hago están vinculadas con la música. Puedo pasar de escuchar la nueva sinfonía de Dvorack al Niño de Elche a J Balvin”, asegura Albert.

En cuanto a su relación con las redes sociales es poca. Albert, por ejemplo, no se encuentra en Instagram. “Cuando estudiaba bellas artes todos mis compañeros estaban más pendientes de crear un blog o una página web que crear una obra que cuente algo”, recuerda el artista.

Albert musica y tecnologia

“No tengo ni whatsapp ni ningún interés en tener redes sociales”, confirma Albert. “Veo que la gente tiene una gran dependencia de ellas, en el transporte público se quedan mirando las pantallas y olvidándose del paisaje”, ha terminado diciendo.

Sin duda, los personajes que crea Albert en sus obras parecen sacados de otros mundos. Uno en el que la imaginación, la ironía y los mensajes en persona tienen cabida.