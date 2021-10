Un documental abordará los últimos días de Freddie Mercury 30 años después de su muerte

Están a punto de cumplirse 30 años desde el trise fallecimiento de Freddie Mercury. Fue un 24 de noviembre de 1991 cuando el líder de Queen murió por complicaciones relacionadas con el sida, y desde entonces se ha convertido en una absoluta leyenda de la música y es recordado como una de las mejores voces de toda la historia.

Desde entonces, mucho se ha escrito sobre la vida y obra de Mercury, hemos podido ver también algunos documentales sobre su trayectoria y Bohemian Rhapsody, el biopic que rompió todos los récords de audiencia y arrasó en premios. Sin embargo, parece que aún queda mucho por saber de él, sobre todo de esos últimos años de su vida en los que dejó de hacer apariciones públicas debido a su avanzada enfermedad.

Por eso, este mes de noviembre, coincidiendo con la efeméride, la BBC ha anunciado el estreno de un nuevo documental que se centrará en "el extraordinario último capitulo" de su vida. Se titulará Freddie Mercury: The Final Act, y mostrará imágenes del último concierto del cantante de Queen, su muerte en noviembre de 1991, hasta el concierto en tributo a él en abril de 1992 en el estadio Wembley de Londres.

El documental contará con una serie de entrevistas con los miembros de Queen, Brian May y Roger Taylor, junto a la hermana de Freddie, varios amigos y el asistente personal del cantante, Peter Freestone. Varios artistas que tocaron en el concierto en tributo al fallecido cantante también aparecerán en la película, como Roger Daltrey de The Who, Joe Elliot de Def Leppard, Lisa Stansfield, Paul Young y el promotor del show Harvey Goldsmith.

Además, se incluirá una sección de entrevistas con expertos y pacientes de VIH/sida, como doctores, sobrevivientes y defensores de derechos humanos. Todo ello para dar visibilidad a esta enfermedad y luchar por el cese de la estigmatización.

El director James Rogan ha adelantado qué podremos ver: "Hacer el documental Freddie Mercury: The Final Act ha sido un viaje extraordinario hacia el capítulo final de uno de los iconos más grande del rock. Trabajar con Queen y tener la oportunidad de ver el detrás de escenas de algunos de sus conciertos más grandes y el legendario concierto en tributo a Freddie Mercury fue un privilegio". Además, ha dedicado unas palabras a los enfermos de este virus que aún no tiene cura: "Ha sido igual de importante poder hablar con personas que han vivido la gran pandemia del VIH/sida, con todas las resonancias con el coronavirus de hoy. La muerte de Freddie y el tributo que Queen organizó para él ayudó a cambiar la consciencia global sobre esta enfermedad terrible en un momento crítico".