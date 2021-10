Ed Sheeran lanza su esperado ‘=’ (‘Equals’): la esencia de sus baladas convive con sus grandes hits

¡Ya está aquí! El esperado = (Equals) de Ed Sheeran ya está disponible en todas las plataformas y formatos físicos. Se trata del quinto álbum del artista británico, el cual mantiene la esencia de sus baladas y al mismo tiempo destacan sus grandes hits.

Esos hits, evidentemente, son Bad Habits y Shivers, los cuales encabezan este trabajo de 14 pistas del que ha hablado con Cris Regatero para LOS40 en una entrevista que no te puedes perder.

El disco arranca fuerte con Tides y sus guitarras rockeras, todo un acierto para emezar. Lo segundo es Shivers, el último bombazo del artista que se ha colado en la lista de LOS40.

A continuación llega First Times que, como su nombre indica, habla de las primeras veces. Aquí tenemos la cara más tierna de Sheeran, con una de esas baladas en las que derrite a cualquiera con sus versos de amor, los punteos de su guitarra y el acompañamiento de más cuerdas que funciona a las mil maravillas.

Tras esta preciosa canción, llega la archiconocida Bad Habits. ¿Qué decir de ella a estas alturas? Es uno de los grandes hits de 2021 y es por ello que está en las nominaciones de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears en dos categorías: mejor canción y videoclip internacional. Además, el propio Ed Sheeran también opta a artista del año.

La pegadiza Overpass Graffiti sigue la línea general de ritmos poperos, mientras que The Joker and The Queen vuelve a bajar los decibelios, esta vez con el piano como instrumento protagonista.

Leave Your Life saca de nuevo las mezclas, esta vez con guitarra incluida. A esta la sigue Collide, otra de las que ya conocíamos. No podía faltar Ed Sheeran rapeando, algo que sucede en 2step. Las canciones Stop the Rain y Love In Slow Motion traen un Ed más marchoso y calmado, respectivamente.

Llega el turno de Visiting Hours y sus emotivos coros y juegos de voces, otra de las que ya había lanzado. Para cerrar el álbum, tenemos Sandman y Be Right Now. La primera, con ritmos lentos y al mismo tiempo alegres. La segunda y última, con ritmos muy marcados con aires ochenteros que funciona a la perfección para despedir su quinto álbum. Este trabajo contiene exitazos que difícilmente podremos olvidar.