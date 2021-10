Camila Cabello, Myke Towers y Tainy unen sus raíces en ‘Oh Na Na’

Ya avisó Camila Cabello horas antes del lanzamiento de su nuevo tema. Oh Na Na junto a Myke Towers y Tainy iba a sonar muy potente en los oídos de todos sus fans. Y así ha sido.

La canción ha visto la luz este viernes 29 de octubre, siendo una de las protagonistas indudables de la lista de novedades. Además, es un avance de su próximo álbum de estudio Familia, en el que Camila rendirá homenaje a sus raíces cubanas.

Oh Na Na trae unos sonidos pop urbanos de lo más hipnotizantes. Cuenta con el estilo propio de todos y cada uno de los artistas que forman parte de este proyecto. Un proyecto que, además, llega en inglés y en español. Eso sí. Camila asegura que habrá canciones exclusivamente en español en este nuevo álbum.

De momento, Oh Na Na no cuenta con videoclip oficial, por lo que tendremos que esperar para ver si finalmente nuestros protagonistas se animan a unirse delante de la cámara. Lo que sí es seguro es que esta colaboración va a dar de qué hablar en las listas de éxitos.

La portada también es un elemento protagonista del lanzamiento. Se trata de una obra realizada por Miranda Makaroff en la que Camila, Myke y Tainy aparecen caracterizados y rodeados de piezas de fruta. ¡Es una canción con mucho sabor!

El lanzamiento ha tenido una gran acogida entre los fans de los artistas. Todos esperaban el estreno de esta colaboración que representa fielmente el orgullo de sentirse latino. Un orgullo que ellos han decidido trasladar como mejor saben hacer: a través de la música.

Pero lo cierto es que Oh Na Na no será la única canción que formará parte de Familia. También lo hará Don't Go Yet, otro de los éxitos más recientes de Cabello, y La Buena Vida. En una entrevista con LOS40, aseguró que para la primera de ellas se inspiró en C. Tangana. En concreto, en su concierto Tiny Desk. "En esa mesa de cena con amigos y familia. Ese vibe era el que quería cultivar para esta etapa de mi vida", confesó.

¿Cuándo lanzará la artista el próximo adelanto de su disco? ¿Será íntegro en español? Tendremos que esperar para saberlo. De momento, démoslo todo con Oh Na Na.