Los finalistas de Insiders: del contrato que firmaron con Netflix a la relación que tienen con sus compañeros

Atención: esta entrevista contiene spoilers de la primera temporada de 'Insiders'

Insiders, el primer reality español de Netflix, ya ha entrado en las casas de todo el mundo y los que han caído rendidos a su juego, una telerrealidad distinta a la que estamos acostumbrados, han devorado los siete capítulos que componen la primera temporada y, por lo tanto, ya conocen el destino de sus concursantes y la identidad del ganador o ganadora.

Son esos mismos, los que ya conocen el desenlace de Insiders, los que tienen algunas dudas y buscan respuesta a varias preguntas. En LOS40 hemos podido entrevistar a Iván, Olaya y Laura, finalistas de la primera edición de Insiders, y hemos aprovechado la ocasión para resolver algunas incógnitas:

Firmasteis un contrato sin saber nada. ¿Quisisteis echaros atrás cuando supisteis la verdad de 'Insiders'?

Olaya: "Sabía a lo que me enfrentaba. Firmé un contrato y le di permiso a Netflix para que utilizasen las imágenes como quisieran. Es cierto que no sabía que me estaban grabando en ese momento, pero eso es lo divertido de haber hecho un reality".

Laura: "Hay cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos, pero visto el programa...soy yo. Te lo comes, lo digieres y ya está".

Iván: "Considero que fui muy natural. Si no quiero que la gente vea cosas de mí no me presento a un reality. Si ahora piensan que estoy zumbado u otra cosa...es algo a lo que me expongo, pero lo tenía bastante claro antes de presentarme a Insiders".

¿Seguís teniendo relación con vuestros compañeros?

Oyala: "En mi caso tengo bastante relación con Estefania. Hablo bastante con ella.Y ya está. Con el resto un mensaje de vez en cuando, pero poco más".

Laura: "Dentro del concurso hay gente con la que tienes la oportunidad de conocer más y otra que tienes la oportunidad de conocer menos, pero de ahí me llevó a personas maravillosas y hay otras que no quiero ver ni en pintura".

Iván: "Hay gente que me voy a llevar para toda la vida, compañeros con los que me puedo tomar una cerveza y otros que ni a la vuelta de la esquina".

Si quieres ver la entrevista completa a los finalistas de Insiders…¡dale al play!