Top 5 novelas de terror para este Halloween by Nagore Suárez

Nagore Suárez se ha convertido en una de las voces del género negro en nuestro país apadrinada por autores consolidadas como Juan Gómez Jurado y Mikel Santiago. Tras ganar popularidad con sus hilos de misterio en twitter, debutó con La música de los huesos, una novela que nos envolvía en los sucesos macabros de un festival de música.

Una novela que nos permitía descubrir a Anne, una periodista con vocación de investigadora que se ve envuelta en una trama del pasado. Ahora vuelve en El ritual de los muertos, un nuevo asesinato que añade rituales con sacrificios a la historia.

Le gusta Halloween y le gusta el misterio y el terror, y por eso no ha dudado en recomendarnos su particular Top 5 de novelas para este Halloween, porque está bien hacerse un maratón de series o cine, pero la lectura puede ser la opción más terrorífica.

1. Nuestra parte de noche. Mariana Enríquez

Me ha encantado. Es una autora argentina que he descubierto este año. Este libro, voy a intentar no hacer spoiler, se ambienta en Argentina y parte de Paraguay y es muy especial, es terror, habla de una especie de secta y se mueve por el terror sobrenatural, pero también cotidiana y lo recomiendo mucho muchísimo, ha sido mi descubrimiento de este año.

2. El misterio de Salem’s Lot. Stephen King

Un clásico que no puede faltar. Es el maestro del terror, dicen y es un clásico. Stephen King me gusta mucho, pero creo que esta es una de las novelas que… It, Carrie… casi todas sus novelas están adaptadas al cine, supongo que eta también, pero supongo que El misterio de Salem’s Lot sea de esas que no tengamos tan conocidas. Para leer me parece muy bien y más para esta época del año.

3. Gótico. Silvia Moreno

Se ubica en el país de México y es una novela, más que de terror, con ambiente gótico. Una mansión, una familia en los años 50 que tiene un secreto y es bastante sorprendente. Se llevó un premio a mejor novela de terror y la leí este verano y me gustó mucho y ese ambiente gótico que tiene está muy bien.

4. Drácula. Bram Stoker

Otro clásico, que tengo una edición aquí muy chula. Me parece terror puro, duro y maravilloso. Es un clásico que no puede faltar, además, hay mucha gente que ha visto las distintas adaptaciones, pero no ha leído la novela y es muy recomendable. Teníamos muy interiorizado el personaje de Drácula a través de lo audiovisual y la novela no tiene nada que ver y me parece interesante para hacer la comparativa.

5. La llamada de Cthulhu. Lovecraft

A mí me gusta mucho el terror de Lovecraft, es un género en sí mismo el horror lovecraftiano y para la gente que no lo conozca es la época perfecta del año para conocerle y si le gusta, luego tiene muchísimos más relatos, casi todos basados en lo que aparece en este.