La tragedia de Lynyrd Skynyrd: el accidente de avión que acabó con la vida de tres pilares de la banda

Los amantes de la música, sea por las causas que sea, tienen que lidiar de una forma u otra con las bajas de algunos de los mayores exponentes de sus géneros favoritos. Si el Club de los 27 es uno de los fenómenos más conocidos, también hay lugar para accidentes que apagaron la llama de verdaderos genios.

Uno de ellos tuvo lugar el 20 de octubre de 1977, del cual hace unos días se cumplieron 44 años. Hablamos de la tragedia de Lynyrd Skynyrd, autores de Sweet Home Alabama, y el día en que su avión (o lo que quedaba de él) se rompió en pedazos, acabando con la vida de tres de sus pilares.

La banda de rock sureño formada en Jacksonville, Florida, perdió aquel día a su vocalista Ronnie Van Zant, y a los hermanos Steve y Cassie Gaines, guitarrista y corista, respectivamente.

El accidente aéreo

Aquel aciago 20 de octubre de 1977, el grupo se embarcaba en su avión tras dar un concierto en Greenville, Carolina del Sur. Lo siguiente sería una actuación en Baton Rouge, Luisiana, algo que nunca llegó a suceder.

Lynyrd Skynyrd antes del trágico accidente en 1977 / Gems/Redferns

Algunos de los miembros de la banda no querían utilizar ese medio de transporte, ya que su estado era más que cuestionable. Además, ya había tenido serios problemas en el último desplazamiento que habían realizado. Incluso la corista Jo Jo Billingsley tuvo un sueño premonitorio en el que veía lo que iba a suceder.

Lo cierto es que acabaron convenciéndose unos a otros y el vuelo se inició, algo que nunca debió haber pasado. Cuando no quedaba demasiado tiempo hasta su destino, la falta de combustible y los problemas en uno de los motores empezaron a avisar del desastre que ya era irreversible.

Los pilotos intentaron un aterrizaje de emergencia ante la imposibilidad de llegar al aeropuerto más cercano, momento en el que se vivió un auténtico infierno con consecuencias fatales. El cantante Ronnie Van Zant, el guitarrista Steve Gaines y la corista Cassie Gaines, hermana del anterior, fallecieron allí.

También perdieron la vida el mánager de la banda, Dean Kilpatrick, el piloto y el copiloto de ese Convair CV-240 de 30 años de antigüedad. En la película Street Survirors: The True Storie of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash, Artimus Pyle, batería y superviviente, cuenta su versión de lo ocurrido.

Cinco discos para la historia

Antes del terrible episodio, el grupo pudo grabar cinco álbumes de estudio. (Pronounced 'lĕh-'nérd 'skin-'nérd) (1973), Second Helping (1974), Nuthin' Fancy (1975), Gimme Back My Bullets (1976) y Street Survivors (1977).

El primero de ellos, el cual desvela la pronunciación correcta de su nombre incluye clásicos como Tuesday's Gone, Simple Man o Free Bird. Este último posee uno de los solos de guitarra más famosos de la historia y tiene un lugar privilegiado en el rock.

Second Helping, por su parte, tiene en su tracklist uno de los grandes himnos de Estados Unidos: Sweet Home Alabama.

Lynyrd Skynyrd - Sweet Home Alabama - 7/2/1977 - Oakland Coliseum Stadium (Official)

¿Cómo está ahora la banda?

Una década después del accidente, en 1987, la banda volvió a reunirse. En la evidente nueva formación, solo figuraba uno de los miembros originales: el guitarrista Gary Rossington, quien todavía sigue ahí.

El reemplazo del vocalista fallecido, Ronnie Van Zant, fue la incorporación más famosa por la fuerte carga sentimental que supuso. Y es que no fue otro que el hermano pequeño del cantante, Johnny Van Zant, el que se puso a las riendas del micro de la mítica banda.

Con los nuevos miembros, continuaron grabando disco de estudio, pero el éxito no volvió a ser el mismo. Ni de lejos se aproximaron a la fama cosechada en los años 70, cuando eran una de las bandas más importantes de rock del mundo. No obstante, Johnny y el resto sostienen el legado de su hermano y compañía. De hecho, se encuentran de gira en este 2021 por su país.