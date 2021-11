10 canciones de amor que no sabias que iban sobre perros y gatos

Casi todas las canciones que escuchamos están inspiradas en personas, pero, ¿qué me dices de las mascotas? Nuestros fieles amigos de cuatro patas también están presentes en nuestras vidas y es por eso que pueden ser también motivo de inspiración para cualquier obra. Muchas veces una mascota es la mejor musa que puede tener un artista. Y, ¿por qué no hacerles un bonito homenaje con una canción para tenerles siempre en mente?

Muchos artistas ya lo han hecho y aquí os dejamos una lista de algunas canciones que van dedicadas especialmente a estos preciosos animalitos. Algunas de ellas ya las conoceréis o las habréis escuchado, aún así no dejéis de leer.

1. The Beatles - Martha My Dear

Empecemos por la más famosa. Las beatlemaniacas se preguntaban quién era Martha y por qué Paul McCartney le había escrito una canción muy bonita. Se esperaba de todo menos que fuera su propia mascota. Eso es, Martha era la perra de Macca y sentía una gran devoción hacia ella. La canción fue lanzada en 1968 en el mítico White album (o también llamado The Beatles). Un bonito gesto hacia su fiel compañera de vida.

2. Queen - Delilah

Los gatos también tienen protagonismo en las canciones y Freddie Mercury lo demostró con Delilah. A Mercury le gustaban mucho los gatos y tuvo varios que les acompañó hasta el día de su muerte. En 1987 adoptó a su gata favorita: Delilah. Esta canción, que se incluyó en el disco Innuendo, podemos escuchar la voz de Freddie cantando “Delilah” con tono amoroso, como si se lo estuviera cantando en directo.

3. Pink Floyd – Seamus

Con escuchar esta canción desde el minuto cero ya podemos escuchar unos adorables ladridos perrunos. Seamus fue lanzada en 1971 e incluida en el álbum Meddle. ¿Quién era Seamus? El perro de la raza Collie de Steve Marriot, de Small Faces. Sin embargo, David Gilmour, de Pink Floyd,tuvo que cuidar a Seamus durante un tiempo, se encariñó con él y directamente pasó a formar parte del grupo. La canción, con apenas seis líneas de letra, es un tanto peculiar que dejó boca abiertos a sus fans, ya que en los 2:14 minutos de duración solo escuchamos ladridos del perro.

4. The Cure – The Lovecats

El vocalista, Robert Smith de The Cure también quiso dedicar una canción a su gatito. La canción fue incluida en el álbum Japanese Whispers en 1983. Una canción original con una letra con estilo de realismo mágico fue lo que creó el grupo británico.

5. Led Zeppelin – Bron Yr-Aur stomp

Esta canción animada fue escrita por Robert Plant para su perro Strider. El nombre, bastante característico, fue puesto en homenaje al personaje de Aragorn en El Señor de los Anillos, al que se refieren en varias ocasiones por este término. Plant habla con melancolía de los paseos por el bosque con su perro de ojos azules: "It's a friendship so pure / Angels singing all around / my dog is so fine". Sin duda, se trata de una dedicatoria especial a su amor verdadero.

6. Neil Young - Old king

Esta canción es muy especial para Neil Young. Va dedicada especialmente a su perro Elvis, que murió unos meses antes de la publicación del álbum Harvest Moon (1992). En ella, el artista recuerda los bonitos momentos que pasó junto a su mascota y recuerda lo especial que ha sido, es y será para siempre el pequeño animalito. "I had a dog and his name was King / I told the dog about everything / Old King sure meant a lot to me / But that hound dog is history".

7. Cat Stevens - I Love My Dog

Yusuf Islam, más conocido como Cat Stevens, fue más directo. La canción es una clara dedicatoria de amor a quien fue su mejor amigo de la infancia: su perro. "I love my dog as much as I love you / But you may fade, my dog will always come through".

8. Mecano - Laika

Ahora pasamos a las canciones en español. En 1988, Mecano sacó esta canción en homenaje a la perrita Laika que viajó al espacio en 1957 con el fin de no olvidar su historia. Laika fue el primer ser vivo en ser enviada al espacio como experimento para comprobar si se podía sobrevivir en órbita. Sin embargo, la perrita murió y ahora la recordaremos siempre con esta canción con la aguda y dulce voz de Ana Torroja.

9. Rosario - Mi gato

Mi gato fue incluida en el primer disco de Rosario Flores: De ley (1992). Seguro que recuerdas esta parte de la canción: "Uyuyuh, mi gato hace uyuyuyuyuh". Al parecer, hay características de los animales que comparten los seres humanos. Por eso, Rosario en esta canción saca su lado más felino.

10. Dani Martín - El cielo de los perros

La canción, El cielo de los perros está incluida en el disco Pequeño (2010) del cantante madrileño, Dani Martín. Por si no lo sabíais, el tema está dedicado a su hermana que falleció en 2009. Era veterinaria y siempre decía que el día que se muriera iría al cielo de los perros porque son mejores que los humanos, según explicó el intérprete a medios de comunicación. Es un tema con una gran cantidad de emociones encontradas que al escucharla nos deja tocados.