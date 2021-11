Alfred García: “En ‘1016’ no pude conocer la opinión de mis amigos, en ‘1997’ sí”

Es el momento de Alfred García. El artista, salido de una de las generaciones más prometedoras de Operación triunfo, regresa a la escena musical con 1997, un segundo álbum ambicioso y con el que pretende consagrarse en la primera línea de la industria. Sobre el disco y todos sus recovecos ha hablado con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Un disco pop y experimental

"Es un álbum que repasa todos los lazos familiares y de amistad que he entrelazado desde que era pequeño. Es un disco muy híbrido porque tiene temas muy pop, pero después hay tres temas en inglés, otro con El niño de Elche...Es un disco pop, pero también tiene una parte más experimental, más alternativa".

Videoclip de 'Toro de cristal'

La diferencia con '1016'

"Me he tomado un tiempo para quedar con gente y poder escuchar el disco tranquilamente. Eso no lo pude hacer con 1016, no pude preguntar a mis amigos y a la gente a la que admiro por su opinión".

Jordi Évole, su cómplice

"Conocí a La La Love You por Jordi Évole. David Merino, el vocalista, trabaja en su productora e hice un programa con ellos durante el confinamiento, así que les planteé hacer una colaboración porque me cayeron muy bien".

Volver a los escenarios

"No es fácil llevar este disco al directo porque es un álbum más sofisticado, pero tengo muchas ganas de volver a ver a la gente en la sala".

