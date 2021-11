Había ganas de Halloween: Malú, Taylor Swift, Dua Lipa, Paula Echevarría o Blake Lively lo han demostrado

Después de un Halloween en pandemia que no nos permitió mucha fiesta, está claro que este año había muchas ganas de celebrar la noche de los muertos como se merece, con mucha sangre, monstruo y ganas de pasarlo bien. Las celebs han dado buena muestra de su gran imaginación.

Hemos visto de todo. Desde los ‘do it yourself’ resultones como el de Sofía Suescun, a los disfraces más elaborados como el de Ariana Grande. Muchos han transformado sus casas como la actriz Ana Fernández y todos lo han vivido en pareja o grupo de amigos.

Abrimos el telón para descubrir a los más teatreros de este año.

Malú y su hermano

La cantante se ha unido a su hermano para mostrar su aspecto más terrorífico. Con una diadema de flores al más puro estilo de Katrina y una pintura de cara muy ad hoc a la noche de los muertos ha intentado dar miedo, pero ni aun con esas.

El circo de Ana Fernández

“🎃 HALLOWEEN CIRCUS 🎃 Espeluznante noche al lado de gente muy variopinta 🤡 Volví durante semanas locos a @maria5fernandez y @adri_marlon para convertir el hogar en un 🎪. Gracias a los dos por vuestros consejos, paciencia, movimiento de mobiliario, excursiones varias, listados en constante aumento de gente… os quiero. Desde ese momento todo se traduce en sucesivos “Y”. Primero llamamos a los mejores @alilarreydeco y @globoescultura. Y luego buscamos a 🎧 @franggb. Y sacamos del garaje de mi mami la decoración de todos los años. Y vino @sarivarezmakeup a caracterizadme de anfitriona victoriana (vestido de @menkesofficial) Y después vino @teresita.colsa a hacernos estas fotos tan brutales… gracias a todos por vuestro arte, cariño y buen hacer. 🙏🏼🙌🏼”, escribía Ana Fernández junto a un carrete de su fiesta circense.

Y no dudaba en reconocer algo que era más que evidente: “Si, soy una freak de Halloween, de transformarme … pero sobretodo de que todos mis queridos invitados pasen la noche más terrorífica del año cómo hay que vivirla 💀. (que lo dieron todo eh, lo dieron TODO”.

Camila Cabello y Shawn Mendes

De sobra es conocida la gran tradición que hay en México por la noche de los muertos. A esa se han apuntado Camila Cabello y Shawn Mendes que han optado por trajes que nos recuerdan mucho a esa celebración a la que tanto nos acercó la película de Coco.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez

“Pues así sin planearlo, llega Kiko con 3 pinturitas del chino y se pone a pintarme tal que así. Tengo un novio polifacético o es que es perfecto? Jijiji 🤍❤️🖤 #halloweenmakeup”, compartía Sofía Suescun en sus redes con las pruebas de que un poco de maquillaje y un poco de imaginación es suficiente para triunfar en Halloween. Nada como un ‘Do it yourself’ para estas fechas.

Marta Hazas

Siendo actor parece más fácil eso de Halloween porque están más que acostumbrados a dar vida a otros personajes. Pero claro, hay que elegir al adecuado y parece que Marta Hazas ha visto a su némesis en Cruella de Vill. Después de que Emma Watson le diera vida, es difícil superarla, aunque Marta ha estado cerca. “Cruella todo el año”, aseguraba.

Eva González

Halloween se conoce por muchos nombres. La noche de los muertos, pero también la noche de las brujas. Sin duda, es un momento para sacar el sombrero picudo y las armas más seductoras de bruja y Eva González lo ha hecho y con su particular brujo al lado. Cayetano Rivera tampoco ha querido prescindir este año de disfraz.

Dua Lipa

La cantante británica tiene glamour hasta para los disfraces. En la noche de Halloween se ha convertido en una especie de vampiresa de lo más sugerente. Una muerta muy viva que no ha dudado en celebrar esta festividad con sus amigos y, por supuesto, con su chico, Anwar Hadid. Hasta para morir hay que tener estilo y ella va sobrada.

Paula Echevarría

La actriz se ha juntado con la pandilla más terrorífica que incluían a su chico y a su gran amigo Poty Castillo, pero claro, la foto en grupo, ¿ayuda para averiguar quién es quién? No lo ha puesto fácil, que conste.

Beret

“No sé ni de qué iba JAJAJA”, escribía Beret al lado de una imagen que nos permitía verle con un extraño traje entre maestro de ceremonias de un circo o mago. No faltaron sugerencias para describirlo. “Espiderhombre”, aseguraba Rayden. “Del muñeco del monopoly claramente”, añadía Noelia Franco.

Ariana Grande

Está claro que esto de Halloween a algunos se les va de las manos. No hay más que ver el disfraz que se ha montado Ariana Grande, le ha dado para una película en sí misma, no hay más que ver el cartel que se ha marcado para anunciar que iba de criatura del lago negro. Vamos, irreconocible. Eso sí, demostrando que lo monstruoso no está reñido con el amor y de ahí que esa criatura tuviera a su marido al lado.

Lil Nas X

Lil Nas X ha demostrado en más de una ocasión que eso de disfrazarse y convertirse en otro personaje, se le da muy bien. En esta ocasión se transformó en uno de los personajes más temidos, sobre todo, para los que se sumergen con pasión en el universo Harry Potter. Su disfraz de Voldemort es toda una pasada, no esperábamos menos.

Belinda

Hay quien aprovecha su caracterización de Halloween para hacerse un book profesional y parece que es lo que ha pretendido Belinda. Su viaje el mundo Frankstein bien merecía una buena sesión de fotos. Y todo hay que decirlo, tanto ella como Christian Nodal estaban espectaculares.

Taylor Swift

En esto de los disfraces no hay unas reglas escritas y por eso cada uno tira por donde quiere. Los hay tradicionales que optan por las figuras de terror más icónicas, pero hay otros que no acabamos de entender muy bien y es el caso de la elección de Taylor Swift. “No puedo hablar en este momento, estoy haciendo una mierda de ardilla caliente 🐿”, escribía junto a las fotos de su disfraz de este año.

Blake Lively

Una de las que en más de una ocasión ha compartido su sentido del humor es Blake Lively que es una de esas mujeres a las que le gusta tomárselo en serio cuando se trata de disfrazarse. “Lo que es blanco y negro y Lively por todas partes”, compartía junto a las fotos profesionales de su posado para Halloween.

El año que viene más aunque no sabemos si mejor.