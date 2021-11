Los vampiros llegan a Marvel: nuevo tráiler de ‘Morbius’ con Jared Leto sediento de sangre

Después de numerosos retrasos, el estreno de Morbius está más cerca que nunca. A pesar de que la expectación parecía haber decaído, las ganas por ver esta película han regresado con mucha fuerza tras el último tráiler.

Esta película de Marvel supondrá el debut de los vampiros en este universo de superhéroes. Además, el actor que se encargará de darle vida al doctor Morbius será nada más y nada menos que Jared Leto.

El ganador del Óscar por su papel en Dallas Buyers Club en 2014 se une de esta manera a una de las franquicias más exitosas del siglo XXI en la industria cinematográfica, tras haber estado en la competencia, DC, siendo el Joker.

Cabe destacar que, al igual que las películas de Spiderman, esta cinta estará enmarcada en el universo compartido con Sony. No obstante, todo hace indicar que estamos más cerca que nunca de que veamos un cruce entre el UCM y Venom, Morbius y el resto de hombres-araña en Spiderman: No Way Home (17 de diciembre en cines). Mientras las dudas y el hype nos acompañan, podemos disfrutar del tráiler de Morbius:

MORBIUS. Nuevo Tráiler Oficial HD en español. Exclusivamente en cines 21 de enero.

En estos casi tres minutos, vemos a un Jared Leto completamente cambiado cuando se transforma en el primer vampiro de Marvel que tendremos en la gran pantalla. El líder de 30 Seconds to Mars nos deja momentazos muy sangrientos en este adelanto en el que la línea entre héroe y villano se rompe. Además, hay referencias directas a las películas de The Amazing Spiderman, así como a Venom, lo que alimenta la teoría anterior.

El 21 de enero en cines

Como decimos, esta película sufrió varios retrasos debido a la pandemia. Sin embargo, ya podemos decir que llegará el 21 de enero a las salas de cine sin temor a equivocarnos.

Con Jared Leto, Michael Keaton o Adria Arjona en el reparto, esta es su sinopsis oficial: Uno de los personajes más cautivadores y conflictuados de Marvel llega a la gran pantalla, Michael Morbius. Peligrosamente enfermo de un extraño trastorno sanguíneo, y determinado a salvar a otras personas que padecen su mismo destino, el doctor Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que en un principio parece ser un éxito radical, pronto se revela como un remedio potencialmente peor que la enfermedad.