Mariah Carey advierte de que la Navidad ha llegado y anuncia nuevo villancico

Sabemos que la Navidad se acerca cuando comienzan a sonar los acordes de All I Want For Christmas de Mariah Carey. Y es que se ha convertido en uno de los villancicos esenciales que no pueden faltar en esta época más festiva del año.

La Navidad para muchos comienza cuando Halloween llega a su fin, y en el caso de Mariah Carey no iba a ser menos. La artista ha anunciado a través de un vídeo en redes sociales que la última fiesta del año ha empezado, así que ya nos podemos preparar para los cascabeles.

En el vídeo, vemos cómo la artista destroza una de las calabazas de Halloween alumbradas. En concreto, la que dice "not" y que forma parte de la frase "It's not time". Porque para ella, el momento ha llegado. Posteriormente, se escuchan los primeros acordes de su tan conocido villancico mientras Mariah aparece en un ambiente de lo más navideño.

Pero eso no es todo. En una de las imágenes se puede leer la fecha 5 de noviembre. Día que muchos de sus fans ya han marcado en el calendario. Y es que según ha podido desvelar en otra publicación en Instagram, la artista va a lanzar un nuevo villancico: Fall in Love At Christmas. Esta vez contará con la participación de Khalid y Kirk Franklin.

En el avance que hemos podido escuchar, parece que Fall in Love At Christmas será una bonita balada que hablará de enamorarse de nuevo en Navidad.

Lo cierto es que ya en la última semana de octubre, Carey calentaba motores para su época favorita del año en redes sociales. Compartió un vídeo en el que una joven llevaba una sudadera con una Mariah Carey navideña y en dibujo animado. "Get Festive" son las palabras que se pueden leer. "¡Mira lo que he encontrado hoy! ¿Puedo usarla?", le pregunta la chica. Ella le responde con un "Todavía no". Pero ahora sí que sí: Mariah ha vuelto.

All I Want For Christmas vio la luz en el año 1994. Se incluyó en su disco Merry Christmas y, desde entonces, se ha convertido en un verdadero himno internacional. En diciembre de 2020, volvió a llegar al número 1 de la lista de canciones Billboard Hot 100.

El villancico de Mariah Carey es imparable, y no dudamos de que este año siga siéndolo. Y tú, ¿estás listo/a para la Navidad?