Bruno Mars presenta un adelanto del nuevo tema de Silk Sonic que desespera a sus fans

¡El nuevo tema de Silk Sonic está más cerca que nunca! La banda formada por Bruno Mars y Anderson .Paak ha puesto título y fecha de salida a su próximo lanzamiento.

Eso sí, el anuncio de esta canción ha desesperado a sus fans. Si todavía no lo has visto, el efecto que produzca en ti será similar al de todos sus fans que han reflejado sentimientos encontrados en los comentarios.

Más allá del trolleo que podrás ver más abajo, también tenemos buenas noticias. Smokin Out The Window es el título de la composición que el dúo lanzará este mismo viernes, 5 de noviembre.

Como vemos en el adelanto, la canción vendrá acompañada de un videoclip que tiene una pinta de lo más divertida. En él, vemos a Bruno y Anderson en un coche cantando, comiendo pizza y haciendo honor al título del tema que estamos a punto de conocer. No te desesperes subiéndole más y más el volumen, porque no tiene:

El álbum de Silk Sonic, cada vez más cerca

Smokin Out The Window será el tercer adelanto del álbum debut de Silk Sonic. Antes de este tema, ya nos habían hecho llegar Leave the door open y Skate, dos canciones que sus seguidores no pueden dejar de escuchar y se han convertido en un exitazo en todo el planeta.

Tal y como nos han confirmado hace unos días, el título de este disco será An evening with Silk Sonic. Un trabajo de estudio que, como su nombre indica, quizá han hecho en una tarde metidos en el estudio. ¿Será verdad? Seguro que muy pronto nos lo desvelan.

Con estos precedentes, el primer disco de esta pareja de artistas de lujo está a punto de salir del horno. El cercano 12 de noviembre llegará a todas partes el debut de Silk Sonic. Antes de que eso se produzca, este viernes día 5 del mismo mes podremos disfrutar de Smokin Out The Window. Todo apunta a que seguirá la línea funky de las canciones anteriores, un estilo que le sienta de maravilla a Bruno Mars y Anderson .Paak.