Álvaro Soler y Ray Dalton nos desvelan los detalles de su colaboración ‘Manila’

La música es capaz de trasladarnos a un momento y lugar determinados. Y no solo eso, sino que también es capaz de traernos a la persona que deseamos que se convierta en nuestra mejor compañía. Esto es lo que ocurre cuando escuchamos Manila, la nueva canción que Ray Dalton trae con Álvaro Soler.

Ambos artistas nos contagian de su buen rollo y nos trasladan con su música a la ciudad de Ibiza para así unirnos a su fiesta. Y es que con tan solo escuchar los primeros versos del tema, conseguimos imaginarnos también una tarde de sol, playa y buena compañía.

Aprovechando su lanzamiento, en LOS40 hemos podido charlar con nuestros protagonistas acerca de esta colaboración en inglés y en español que ha unido a dos voces de dos puntos distintos del globo terráqueo. Y es que la música también es capaz de atravesar fronteras.

Pregunta (P): Hola, chicos. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por Manila. Lo primero de todos, ¿cómo os pusisteis en contacto para hacerlo posible?

Respuesta (R): (Ray) Yo estaba haciendo la demo. Estaba en México y de verdad quería una voz española para la canción. Sentía que podría sonar incluso mejor teniendo a alguien cantando en español. Mi equipo sintió que Álvaro podría ser la mejor opción.

P: ¿Qué elementos aportasteis cada uno de vosotros? Por ejemplo, Álvaro puso los versos en español, Ray puso las melodías...

R: (Álvaro) Sí, es algo así. Yo solo cambié pequeñas partes de la melodía al final. Pero en realidad Ray me envió la canción con las melodías, los coros, y todo. Así que yo hice pequeños cambios aquí y allí y después los versos en español, por supuesto. Pero la canción ya era increíble cuando me llegó. Yo solo añadí un poco de mi chispa, pero ya era un hit cuando me llegó.

P: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar juntos? Parece que hay buenas vibras entre vosotros dos.

R: (Ray) Estábamos disfrutándolo todo el tiempo. Fue divertido trabajar con él. Obviamente, la música es lo que nos unió y siendo eso la base, han llegado otras muchas cosas. Yo me lo pasé increíble.

(Álvaro) Desafortunadamente, la hicimos en estudios separados. Yo lo hice en Berlín y él lo hizo en México. Pero nos conocimos para el vídeo. Yo creo que en el videoclip ya ves que todo es muy natural. Se sintió genial todo el rato. Esa es la clave de todo. Y cuando la canción tiene buenas vibras y la gente tiene buenas vibras, todo tiene sentido. Es muy muy guay.

P: Hablemos del videoclip. ¿Cómo fue la grabación? ¿Tenéis alguna anécdota divertida?

R: (Álvaro) Bueno, se grabó todo en un solo día.

(Ray) No sé si es la más graciosa pero recuerdo que en la escena en la que estamos en el Jeep, el director nos dijo que no fuésemos tan lejos. Ya sabes, estuvimos en un barco todo el día y se sintió tan bien conducir y al final acabamos yéndonos muy lejos. Y entonces yo dije; ‘Hey, ¿no crees que deberíamos darnos la vuelta?’. Y él: ‘Bueno, vale’. Nos alejamos. Creo que eso fue divertido porque el director estaba en plan: ‘Os habéis ido muy lejos. ¿Dónde os habíais metido?’.

(Álvaro) Fue divertido. Hizo un tiempo bueno. Estábamos relajados en el coche. Fue genial. Sí, solo teníamos un día para explorar la isla así que necesitábamos encajarlo en el propio videoclip y explorar la isla.

P: ¿Por qué Manila?

R: (Ray) Cuando estaba en México pensaba en todas las cosas bonitas de México, como, obviamente, la cultura, las islas... siempre he sentido que me gusta estar rodeado de agua. Sentía que en Manila... hay una cultura muy bonita en la ciudad y también está rodeada de islas. Sentía que si pudiese escaparme a cualquier sitio me encantaría escaparme a esos lugares. Esa fue la base de eso: Manila, tequila, y todos esos bonitos recuerdos que tengo de Manila.

P: Habláis de relajarse y de lo importante que es disfrutar de la vida. ¿Alguna vez habéis sentido la necesidad de parar y respirar?

R: (Álvaro) No, siempre trabajamos. (risas) No podemos evitarlo. No, pero el día de antes del videoclip, por ejemplo, nos conocimos por primera vez y eso fue en Ibiza, en un restaurante. Entonces tuvimos un gran momento cenando, bebiendo tequila, gin-tonics, increíble pulpo a la brasa, dorada a la plancha... Ambos amamos la comida. Y esos son los momentos en los que piensas que nuestros trabajos son reconfortantes. Amamos lo que hacemos, amamos la música tanto que no se siente como un trabajo y no se siente que haya mucho trabajo por hacer porque es muy intenso y muy agotador pero por ser tan guay te olvidas de que es agotador. Te olvidas de querer tener momentos para respirar porque se siente que estás respirando todo el rato. Y después de unas cuantas semanas, llegas a casa y piensas: '¡Oh, dios mío, estoy destruido!'. Sientes que has trabajado mucho pero todo se siente genial. Y tuvimos esa cena antes de grabar así que creo que ese fue un buen momento para respirar... la calma antes de la tormenta. Fue genial.

P: Antes de trabajar juntos, ¿habíais escuchado la música del otro?

R: (Ray) Sí, su canción Sofía ha sonando en todos lados en Estados Unidos. Es una gran canción. Así que he escuchado su música antes.

(Álvaro) Gracias, tío. Yo por supuesto escuché Can’t Hold Us, In My Bones... Ray tiene una mochila de buenas canciones que lleva todo el rato con él.

P: ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos?

R: (Ray) Estoy esperando un libro de Álvaro para así poder disfrutarlo.

(Álvaro) (risas) Aunque este está en alemán. Necesitas la versión en inglés. La versión en español y en inglés van a salir.

(Ray) Bien, bien. Necesito la versión en inglés. Estoy en el estudio hasta final de año para lanzar más música. A principios del año que viene saldrá otra canción.

(Álvaro) Yo también estoy en el estudio hasta final de año. Tengo algunos shows. Y también otra cosa guay es que hice el doblaje de una película de Disney llamada Encanto. Sebastián Yatra también lo hace para la versión en español. Yo la he hecho para las versiones en alemán e italiano. Así que tengo dos bonitas premieres en Milán y Múnich. Tengo muchas ganas porque, ya sabes, cantar una canción de Disney es en realidad uno de mis sueños. Así que sí, es una de las cosas sobre las que empezaré a hablar a la gente.