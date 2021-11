Greg Taro: “Por ser hermano de Álvaro Soler no me va todo más fácil”

El joven Greg Taro, nacido en Barcelona, se dio cuenta desde muy pequeño que tarde o temprano se dedicaría a la música. Es por eso que desde muy joven empezó sus andaduras como artista y llegó a formar su propia banda, Urban Lights, en el que cantaba junto a su hermano y cantante, Álvaro Soler.

Gran parte de su infancia la pasó en Tokio (Japón) hasta finalmente regresar a España a los 15 años. Sin embargo, tuvo que ocurrir un suceso trágico para tomar una decisión muy importante en su vida: a raíz de un accidente de motocicleta supo que su amor por la música era muy grande y que solo quería dedicarse a eso y a nada más. Así fue que viajó a Berlín para conseguir poco a poco sus sueños.

Después de lanzar un EP (Techos) en 2020 y varias canciones, presenta su nuevo single: A punto, muy cerca. Además, el pasado viernes, 29 de octubre, se estrenó el videoclip de este nuevo tema. Un clip independiente, hecho con mucho estilo propio y filmado por su amigo Jannik. Pero sobre todo el vídeo está realizado con un gran entusiasmo y amor hacia la música. Hemos tenido el placer de charlar con él sobre sus inicios en la música, sus nuevos proyectos musicales o su relación con su hermano, Álvaro.

Pregunta (P): Háblame sobre tus inicios. ¿Cómo empezaste en la música?

Respuesta (R): Empecé en casa de mi madre, siempre tocaba la guitarra cuando era pequeño y con 3 años o así me apuntó a clase de piano. Pero con esa edad lo único que quieres es jugar al Lego o lo que sea, el piano no te interesa, y como que lo dejas un poco apartado. Luego a los 14 o así, en el cole en clase de música con el profesor tocamos Knockin' On Heaven's Door de los Guns N' Roses. El profesor dijo: "¿Alguien quiere cantar?". No se presentaba nadie, así que dije: "Bah, esta es la mía". Así fue como entré en la banda del cole, luego acabé formando una banda con mi hermano (Urban Lights). Desde 2017, más o menos, estoy con mi proyecto escribiendo. Y ahora en 2020 es cuando nace mi primera canción. Y aquí estoy, con un EP y un single más tarde.

P. ¿Tocas algún instrumento?

R. El piano para acompañarme pero no sé leer notas ni nada. Hoy en día tampoco te hace falta, así que más o menos me salvo.

P. ¿Cómo es tu proceso creativo al escribir las canciones?¿Primero la melodía, la letra o cada canción se crea de una manera distinta?

R. Mi música es un poco diferente. Cuando voy en bici, de repente se me ocurre alguna melodía, entonces paro, cojo el móvil y me grabo con una nota de voz: "Buah, esto podría ser un coro super guay o algún verso". O lo que más hago es tener como un párrafo de letras preparadas a lado cuando voy a una sesión de grabación, entonces ya sé más o menos de lo que quiero escribir. Tengo un par de canciones de referencia y cuando estoy en el estudio con el productor me surgen las melodías. Depende mucho del momento en el que estés, el tiempo que haga fuera, y del mood que tenga yo, pero como que en general siempre empiezo con la letra y luego la melodía.

Voy mucho con el corazón con lo que escucho y con lo que siento

P. ¿Por qué has elegido este género/sonido como marca de tu identidad?

R. Básicamente, porque es la música que escucho y como que es lo natural. También es lo que sale de mí sin tener que pensar lo que quiero ser. A veces eso está guay también, yo me esfuerzo porque si no como te quedes siempre en el mismo género al final se puede volver un poco aburrido. Pero justamente lo chulo de la música es que puedas explorar. Música es música y ahí eres totalmente libre. En ningún momento te limites a ti mismo. Siempre intento apropiar algunas características de los sitios dónde he estado, los viajes que he hecho... Voy mucho con el corazón con lo que escucho y con lo que siento. Experimentando me conozco yo también como artista porque al final si no pruebas otras cosas te vas a quedar, como decía antes, en la misma línea. Yo creo que para uno mismo al final es algo aburrido también. Lo guay es eso, nuevos retos que te pones.

P. ¿Cuáles son tus influencias?

R. The Weeknd me gusta mucho y Justin Bieber. Luego a nivel español: C. Tangana bastante, Marc Seguí y Nathy Peluso, que también me encanta el mix que tiene ella de sus ritmos R&B latina, una mujeraza super potente.

P. Muchos no sabrán que eres hermano de Álvaro Soler. Cuéntanos cómo es vuestra relación y si te ha dado muchos consejos para dedicarte a la música.

R. Sí, sí, totalmente. De hecho, empezamos juntos a hacer música y cuando estábamos en el grupo yo era el cantante principal y él estaba detrás del piano tocando ahí. Era super divertido. En ningún momento había una rivalidad entre los dos, como que era más bien parte de esa amistad de relación que teníamos como hermanos. En el momento que él decidió emprender su camino como artista solitario, yo me quedé en plan: "Oh , qué duro". Porque empezamos juntos y hemos hecho siempre música juntos, pero al final los dos lo veíamos como una oportunidad por si algún día si se tenía éxito, pues yo tendría, más o menos, un paso ya dentro del mundo de la música. Esto no quiere decir que por ser hermano de Álvaro Soler me vaya todo mucho más fácil porque igualmente el mundo de la música es duro. Lo chulo es que yo abriera mi camino y demostrar que yo valgo y que sé lo que hago. Una cosa es que tengas el talento y otra cosa es que tengas la suerte de que a alguien le guste. Pero bueno, en ningún momento la relación con mi hermano es rivalidad. Él vive en Berlín también y nos vemos siempre cuando está aquí. Últimamente hacemos menos música juntos, ya que cada uno va por su lado pero siempre nos enseñamos las cosas nuevas que tenemos. Nos damos nuestra opinión.

Lo que me falta muchísimo es tocar en directo, que eso con la pandemia de momento no va a pasar, pero eso es lo que me falta y lo que quiero

P. Después de un EP y varios singles publicados, incluyendo 'A punto, muy cerca' con mucha personalidad. ¿Cómo está siendo la respuesta de la gente? ¿Cómo han recibido tu sencillo?

R. Bueno, el tema es que lo lancé desde Alemania, entonces eso es un reto, aunque a la vez es una oportunidad porque la música española ahora sí que se está escuchando en casi todo el mundo, ya sea por el reggaetón que se asocia mucho por el buen rollo, el verano... olvídate de los problemas. Aquí, cuando escribo mis textos son un poco más depresivos o realistas, entonces los alemanes me dicen: "Buah, me recuerda muchísimo al verano". Y yo en plan: "Nooo. Eso de verano no tiene nada". Escribiendo sobre el invierno triste y gris en Berlín... Entonces como que eso es un poco el reto de aquí. A mí me está yendo super guay. Cada vez que voy sacando canciones para mí mismo es un gran paso y puedo dar gracias de que los números van subiendo, por suerte, y estoy super agradecido. Lo que me falta muchísimo es tocar en directo, que eso con la pandemia de momento no va a pasar, pero eso es lo que me falta y lo que quiero. A ver si el año que viene. Ahora me quiero concentrar mucho en poder finalmente tocar mis canciones en directo porque justamente lanzando en pandemia, era como que... "Bueno, la única manera u oportunidad que tengo de llegar a más gente es sacando canciones por Instagram". Pero claro va a ser difícil que llegue a la gente que tiene que llegar, igual descubre esa canción, la escucha una vez, y si solo tienes una canción es como que supuestamente no tienes mucho que decir. Igual tienes 100 canciones en el disco duro que no has publicado, pero la gente lo que ve es esa única canción que tienes.

P. ¿Recuerdas algún mensaje que te ha llegado especialmente por las redes o en tu entorno más personal?

R. Sí, recuerdo uno sobre una canción que se llama Volveré, que es la última en solitario que lancé antes de A punto, muy cerca. Me llegó un mensaje cuando saqué el vídeo en marzo, y era un mensaje de una chica alemana que me decía que como había estado en España hace un tiempo, la canción Volveré le daba muchas ganas de querer volver a España porque tenía todo de experiencias super, como que conocía a mucha gente que le traían buenos recuerdos y que ella mientras estaba en Alemania en un pueblo oscuro y gris. La canción le daba ganas de que algún día pueda volver a tener esas emociones y esa esperanza de poder volver a vivir lo mismo. Eso me impresionó mucho porque para mí la canción tiene otro significado: para mí esa canción significa encontrarme a mí mismo, Volveré, porque me fui , me descarrilé, era una persona que no era yo. En cambio, para ella justamente era otro significado completamente diferente y eso me enseñó que tu escribes la canción con una idea, pero luego la gente lo interpreta como quiere y eso es lo bonito de la música.

Tenía el sentimiento de que les tenía que demostrar algo. Como que quería cumplir el sueño de hacer música profesionalmente

P. Has comentado que tu nueva canción la has escrito para demostrar a tu círculo que puedes conseguir tus propios sueños. ¿A quiénes realmente? ¿Por qué has sentido esa necesidad de demostrar?

R. Bueno, era un poco a la gente de mi entorno. Todo el mundo me acuerdo que me apoyaba mucho, pero como que tenía el sentimiento de que les tenía que demostrar algo, no sé el qué, pero algo les tenía que demostrar. Igual como que quería cumplir el sueño de hacer música profesionalmente y como que estaba haciendo suficiente pero que cada vez era un paso más y yo me preguntaba: "¿Realmente es suficiente?". Cada vez me ponía otra muralla más. Estoy todo el rato "A punto, muy cerca" de conseguir aquello que quiero. Entonces eso hay que adaptarlo un poco a todo. En mi caso era eso, estoy a punto de demostrarme a mí que yo puedo, que quiero y que creo en mi 100%. Lo que hago es arte y al que no le guste pues ok porque no pretendo gustarle a todo el mundo. Mientras yo me sienta bien haciendo lo que hago y sienta que me estoy siendo leal a mí, digamos que ya con eso tengo suficiente.

P. ¿Cómo fue lanzar música en pleno año de pandemia? ¿Qué cosas, música o proyectos tenías en el tintero y que nos podrias contar ahora?

R. Antes también lo hablaba porque me preguntaba un poco lo mismo. La pandemia, ¿qué ha significado para mí? Tiempo de aprovechar en hacer muchas cosas. Pasé de tener ese miedo a tener el tiempo que yo quisiese en conocerme mejor aquí, trabajar sobre mi persona, y saber quién es Greg Taro como artista. Fui conociéndome durante ese tiempo lo que conlleva ser un artista más allá de escribir una canción, de publicarlo en redes sociales y publicarlo en Spotify o en otra plataforma. Ese fue un poco el aprendizaje mio en la pandemia, porque fue un tiempo en el que no escribí ninguna canción. Me dije a mi mismo de darme una pausa con las canciones porque ya tenía suficientes. Ahora, A punto, muy cerca fue la primera canción que escribí después del confinamiento, que la escribí en septiembre del año pasado. El significado es el mismo, de un poco de esperanza de que algún día "A punto, muy cerca" vuelva todo a la normalidad con los conciertos y todo. Ese era un poco el mensaje y lo que ha significado la pandemia para mí.

Marc Seguí es como la nueva onda, la nueva energía así joven del pop

P. Ya has hecho algunas colaboraciones con Nina Chuba y Revelle. ¿Quién o quiénes te gustaría que sean los siguientes?

R. Pues con C. Tangana, Nathy Peluso y Marc Seguí. Son como mis 3 artistas españoles que están arriesgando mucho y abriéndose camino. Bueno, C. Tangana lleva mucho tiempo y Nathy también, pero Marc Seguí es como la nueva onda, la nueva energía así joven del pop. Un poco más diferente y no tan clásico.

P. Esto te lo preguntarán mucho, pero... ¿para cuándo una colaboración con tu hermano?

R. De hecho, ya tenemos una colaboración, se llama Diferente. Y salió en julio y está en su álbum Magia y ahí es cuando colabaramos. No fue single pero fue parte del álbum, y justamente era la canción que más me gustaba de su álbum. Un día estábamos cenando y me dijo: "Oye Greg, ¿qué te parece esta canción?". Me la enseñó, la escuché y yo en plan: "Buah, es mi preferida del álbum". Y me dijo: "Ah, ¿te molaría escribir un verso?". Y yo: "Joder, ¡claro que sí!". Porque hacía muchísimo que no cantábamos juntos y no hacíamos música juntos. De hecho, desde que él empezó con su proyecto. Ese día fue un momento super especial y ojalá vengan muchos más. Ahora, de momento, no hay ninguno planificado pero ojalá vengan más.

Greg Taro. / Foto cedida por la agencia Be The One Media

P. ¿Te vas a lanzar a las salas de conciertos?

R. No, aun no, me gustaría pero aun no. Todavía estamos planificando con el equipo, pero estoy mirando porque de hecho en Berlín hay una cultura hispanohablante enorme también, por lo que seria también un buen comienzo. Pero me gustaría venir antes a España y hacer conciertos. Empezar en Barcelona, mi ciudad, y luego ir por el resto de España que hay muchas partes que no conozco y creo que haciendo un tour conoces muchos sitios diferentes y aunque todos seamos españoles, hay diferencias culturales enormes y muy interesantes. En plan, la comida, la gente, costumbres... Lamentablemente no hay fecha, pero espero que pronto.

P. ¿Cuáles son tus futuros planes?

R. Estamos planificando en sacar un segundo EP en abril más o menos e ir sacando canciones hasta entonces. Incluirá cuatro o cinco canciones en total, que también estará A punto, muy cerca. Y en principio el siguiente single saldrá en diciembre, no lo sé aún. Y luego ir sacando sucesivamente hasta abril el EP y luego hacer un tour.