Isabel Rábago colapsa con Adara y pide abandonar ‘Secret Story’: “A esta señorita se le pasa todo”

La semana se está haciendo muy larga para los concursantes de Secret Story. Con Adara Molinero, Cynthia Martínez y los Gemeliers en nominación, la casa está viviendo una de sus etapas más tensas debido a los continuos enfrentamientos que hay en el día a día.

Aunque los más sonados son los de Cristina Porta y Adara, lo cierto es que hay otros que no se quedan atrás. Es el caso de la segunda mencionada con Isabel Rábago, cuyo malestar empezó cuando le hizo una broma con pintura que acabó en su pelo. Algo que no gustó en absoluto a la colaboradora televisiva, y que ha acabado por llevar a Secret Story: Cuenta Atrás para desahogarse.

Su sorpresa venía cuando Carlos Sobera, tan pacífico como siempre, intentaba calmar sus nervios explicándole que desde fuera era una broma que no se veía "tan grave". Esto, lejos de tranquilizarla, solo echó más leña al fuego.

Isabel, sobre Adara: "Aquí hay un nivel de discusión de infantilismo absoluto" #SecretCuentaAtrás8 pic.twitter.com/jzPMyR1YVD — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 2, 2021

Todo se fue gestando en una conversación con sus compañeros, donde hubo todo tipo de opiniones. Mientras Sandra Pica evidenciaba que el incidente de la pintura molestó tanto por proceder de Adara, Cynthia dejaba claro que las bromas medían sus consecuencias en quién las ideaba. Sin embargo, todo cambió cuando Adara llamó a su compañera "Isabel Rábano".

El enfado de Isabel Rábago

Aunque la ganadora de GH VIP 7 se fue a contar su Línea de la vida, Rábago hizo que Sobera volviese a conectar con la casa para explicarle por qué quería abandonar el reality. "Me he sentido muy mal, porque me da la sensación de que a esta señorita se le permite todo", comezó explicando para luego restarle importancia al suceso de la pintura.

Isabel, sobre Adara: "Parece que a esta señorita se le pasa todo. Yo juego a todo, pero mis límites me permitís que me los ponga yo" #SecretCuentaAtrás8 pic.twitter.com/Ew2STZZnNo — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 2, 2021

Dejó claro que su problema era con que ciertos comportamientos de Adara saliesen impunes, llegando a nombrar algunos recientes como el chiste con su apellido o la desafortunada frase que le dedicó a Cristina Porta de "eres una mujer sin dignidad". Para terminar con el tema de la pintura, contó que ella misma le dijo que no era nadie para hacerle bromas ya que ni ella misma las hacía, a lo que Adara respondió burlándose.

Sobera rectificó y retiró lo dicho hasta el momento, valorando la importancia que Rábago le dio al asunto. Afortunadamente para ella, en la siguiente conexión se disculpó con Carlos Sobera por su pronto y se recuperó del mal momento.