‘Secret Story’: La grave “puñalada” de Luca a Adara que confirma que su amistad se ha roto para siempre

Ya desde sus inicios, Secret Story ha sido escenario de muchos enfrentamientos. En toda su trayectoria, hemos visto a Miguel Frigenti contra casi la totalidad de la casa, a Isabel Rábago contra Lucía Pariente… Y ahora ha llegado el momento de la que puede ser la pelea que nadie se hubiese esperado: Adara Molinero versus Cristina Porta… y Luca Onestini.

Su mal rollo con la periodista deportiva viene de días atrás, cuando de la noche a la mañana pasaron de ser íntimas a ser prácticamente enemigas. Se dejaron de hablar y cayeron en varias pullas durante los días y galas, y aunque hay varias teorías al respecto del origen de todo, lo cierto es que el orgullo de ambas ha impedido que lo arreglen. Con Luca, sin embargo, era totalmente distinto.

Su relación con el italiano ya era llamativa porque pese a su condición de excuñados, estaban de lo más unidos en la casa; aunque lo que se vivió el martes durante su conexión con Lara Álvarez lo cambió todo. Fue en durante los posicionamientos, donde ocurrió algo que la propia concursante calificó de "puñalada".

Adara, sobre Luca: "Espera, me voy a sacar la puñalada de la espalda" #SecretUH14 pic.twitter.com/KrsejMYkxq — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 1, 2021

En el momento de elegir públicamente cuál de los nominados se prefiere para la expulsión, tanto Cristina como Luca se colocaban tras la madrileña para sorpresa de la audiencia. Quizá el de la primera no habría pillado por sorpresa a tanta gente -tuvo oportunidad de nominarla el pasado jueves, con el problema ya sobre la mesa, y no lo hizo-, aunque el del hermano de Gianmarco sí que lo hizo.

"No entiendo el comportamiento de los últimos días, he intentado entenderlo pero me parece que está intentando crear peleas en esta casa cuando no son necesarias", explicó Onestini. Una razón que ganó peso para los que ven el 24h, ya que lo relacionaron directamente con las acusaciones -bastante repetidas- de Adara con respecto a la veracidad de la carpeta entre él y Cristina.