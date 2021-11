‘Secret Story’: Cynthia se salva de la expulsión y Carlos Sobera anuncia la tan esperada repesca

Gemeliers fue el primer nombre que dio Carlos Sobera no para salvarse de la nominación sino todo lo contrario. En esta ocasión no se salvan de la posibilidad de ser expulsados de Secret Story. Luego anunciaba que la audiencia había elegido que fuera Cynthia Martínez la que siguiera en la casa y, por tanto, se salvara de la nominación. Sale de la lucha, lo que significa que el próximo jueves serán los gemelos o Adara Molinero quienes salgan de la casa.

No solo se alegró la salvada, también su gran amiga Isabel Rábago que no dudó en fundirse con ella en un abrazo. “Ay Carlos, es que estaba muy nerviosa en esta nominación porque estaban también los niños y cada vez pasan más cosas, cada vez hay más intensidad en todo. Pero que, gracias a todo el mundo, a mi ángel que sé que lo está dando todo…”, expresaba la salvada emocionada entre lágrimas.

También pidió disculpas por si había algo que no estaba haciendo bien, “es muy complicado y echo super de menos a mis sobrinos y estoy super emocionada”, gritaba finalmente de alegría.

“Estamos muy nerviosos, es la primera nominación, aparte, vamos a jueves. Sinceramente, decir que estamos muy contentos, es la octava semana, que estamos aquí y ninguno de nuestros compañeros nos ha tocado y estamos muy contentos y muy agradecidos. Por supuesto, nos gustaría quedarnos porque creemos que todavía hay gemelos para repartir aquí y risas y lo que no son risas, todo, y dar las gracias a la gente que nos está apoyando”, decía Daniel Oviedo sobre cómo se sienten con su nominación.

Llega la respesca

Carlos Sobera, tenía un as en la manga. Empezó la noche anunciando que tenía un sobre verde con una notica que daría un giro a los acontecimientos de la casa. Finalmente desveló el contenido de ese sobre. No era otra cosa más que el anuncio de la tan esperada repesca.

Explicó que el próximo jueves, tras la expulsión, van a abrir votación en la app para iniciar el proceso de repesca. Lo que no está claro es cuántos concursantes van a ser repescados, eso lo aclarará Jorge Javier Vázquez.

“Me encantaría volver porque sí es verdad que me dio mucha pena irme, creo que me fui muy prontito, y haría el concurso mucho más relajado porque sí que es verdad que en mi primer paso estaba muy acelerado y me encantaría volver y abrazar a los míos. Estar con Adara me encantaría, me fliparía”, decía Miguel Frigenti nada más conocerse la noticia.

Lucía Pariente o Emmy Russ también dejaron claro que les gustaría volver. “Soy honesta, pero creo que al final entrará Frigenti por el morbo que da”, decía la alemana, “pero me gustaría entrar para dar un poquito de guerra porque creo que hay mucha gente falsa”.

El jueves veremos.