‘Secret Story’: Gianmarco Onestini se rompe del todo y acaba abandonando el plató llorando desconsoladamente

Las tensiones no solo se viven en la casa de Secret Story, también las hay en plató. Buena prueba la vimos este martes cuando a Carlos Sobera no le gustó una reacción de Gianmarco Onestini que no quiso dar su opinión sobre unas imágenes que habían visto sobre el enfrentamiento entre Adara Molinero y Cristina Porta.

El presentador bromeó y le dijo “mejor porque no tengo tiempo”. Pero cuando le instó a decir algo, el italiano respondió que “no, porque no tienes tiempo”. Una salida de tono que a Sobera no le gustó nada y le llevó a aclarar que él también podía enfadarse. “Os voy a decir una cosa que igual no sabéis, pero yo cuando me pongo de mala leche también soy la repera. Como empecemos todos a hacernos los finos y los tiesos con cualquier tipo de comentario voy a ser el primero que va a reaccionar ante cualquier gilipollez o chorrada que se le diga”, llegó a decir.

Cuando Sobera intentó hacer las paces con Gianmarco, él explicó que “muchas veces nos olvidamos que yo no soy de cartón, no soy una persona que no tiene sentimientos, hay cosas que me pueden afectar y otras menos, pero simplemente he dicho que yo no soy de plástico. Aquí hay personas que se hacen las duras y se sienten más que nadie, yo no soy así, yo tengo mis debilidades y estoy orgulloso de mis debilidades porque no soy de cartón”, decía mientras las lágrimas llegaban a sus ojos y la emoción a su voz.

Gianmarco se rompe del todo

“Tengo momento en los que yo me siento mal y no por eso soy menos que nadie. Solamente esto”, terminaba a punto de romperse del todo. Ante su reacción, Carlos Sobera reculó y aseguró que a veces las bromas se le pueden ir de las manos y cuando le preguntó qué era lo que realmente le había molestado, Gianmarco se rompió del todo y empezó a llorar desconsoladamente. “Si tengo que pedirte perdón, yo lo hago”, aseguró el presentador.

Mientras Gianmarco intentaba recomponerse, Sobera explicaba que esto es lo que nos hace grandes, que vivir este concurso tanto desde dentro como desde fuera es duro y no siempre tenemos un buen día ni recibimos los comentarios de la misma manera. Incluso Elena Rodríguez, la madre de Adara, se puso en su piel y confirmó las palabras del presentador. Finalmente, el italiano abandonaba el plató.

Esperemos que en algún próximo programa explique qué es lo que realmente le ha afectado tanto. ¿Habrá tenido algo que ver la reconciliación entre Adara, su ex, y Rodri Fuertes, su actual pareja?