‘La última tentación’: Lucía Sánchez habla tras enfrentarse con Manuel y anunciar su reconciliación con Isaac

¿Tú eres el que me quiere a mí bien?”, le preguntaba Lucía Sánchez a Manuel González cuando entraba en el plató de El debate de La última tentación. “¿Tú eres el que me jurabas a mí ‘yo jamás te voy a vender’?”, le preguntaba de nuevo. Y es que en el programa nos pusimos al día del inesperado giro en el trío que forman ellos con Isaac Torres.

En La última tentación vimos como la infidelidad de El Lobo provocó su ruptura con Lucía y ambos abandonaban el programa solos. Ella, encontraba consuelo en su ex, Manuel. Pero ahí no quedo la cosa. Hay dos versiones para lo que ocurrió a la vuelta de República Dominicana.

Por un lado, está la versión de Manuel que asegura que han estado todo el verano juntos y que han llegado, incluso, a volver a acostarse juntos. Ella, sin embargo, aseguraba que no habían pasado de un beso. Difícil ponerse de acuerdo.

Aunque no fue lo único sorprendente ya que el morreo que le dio Isaac a Lucía al entrar en plató evidenció la nueva oportunidad que se han dado como pareja.

El día después

Ya más tranquila, Lucía ha dado su versión de los hechos en su canal de Mtmad en un vídeo que grababa en el tren de regreso a casa con Isaac a su lado. Ha asegurado que en El Debate se sintió atacada y que podría demostrar quién miente en esta historia. Pero lo que de verdad le ha hecho feliz es que, por fin, ha podido desvelar cuál es su situación actual.

“Quien me quiera entender se lo agradezco, quien no me quiera entender, lo siento, yo hago las cosas porque las siento y para ser feliz yo y no para hacer feliz a la gente”, aseguraba.

También aseguró que lo pasó mal en el programa y que agradeció las palabras de Melyssa Pinto que logró empatizar con su situación.

En su nuevo vídeo de la semana explicaba que el programa le ha cambiado la vida completamente y que le da pena que llegue a su fin. Y no ha dudado en contestar las preguntas que le han hecho sus seguidores.

Está claro que en este trío no se ha dicho todavía la última palabra.