La hoguera de Lucía e Isaac en ‘La Última Tentación’ ya es historia de la TV: “Caperucita se comió al Lobo”

Aunque La Última Tentación se quería centrar en "asuntos pendientes", los cuernos y las infidelidades han vuelto a estar a la orden del día. Las idas y venidas de las parejas han sido puestas a prueba hasta el límite, aunque ha habido algunas que no han pasado la prueba. Y esa ha sido la de Lucía e Isaac 'Lobo'.

La relación entre participante y tentador de La Isla de las Tentaciones 3 fue todo un escándalo, ya que terminaron intercambiándose los roles y fue ella quien rompió la relación de él con Marina, otra de las participantes de la edición. En esta Última Tentación se decidió juntar a exnovia con exnovio para intentar resolver la cuenta pendiente, aunque todo acababa por pegar un giro de 180º.

El formato se reservaba la carta de Bela, otra tentadora que traía de cabeza al Lobo. Pese a que el tentador disfrutó de la experiencia al máximo, la llegada de ella a su villa acabó por encender la llama de su pasión… Provocando unos cuernos que acabaron en Hoguera de Confrontación. Una hoguera que, por cierto, ya ha pasado al podio de las mejores del programa por su nivel desde los primeros segundos:

Sorprendentemente era él quien convocó el encuentro, después de tener la necesidad de explicarle las cosas a su chica. Y no se dejó en el tintero nada, pues le confesó que no se sentía cómodo en la relación por haber dejado de lado su verdadera personalidad y que no estaba enamorado de ella. Unos bombazos que, lejos de romper a Lucía, la volvieron implacable.

Su fallida relación con Manuel en la anterior edición -y el sufrimiento que vivió programa a programa- le ha vuelto de piedra. "Quién ya está muerto, no puede volver a morir. Y a mí aquí, el año pasado, me mataron", le dijo a Isaac refiriéndose a todas las imágenes de los dobles cuernos que se llevó de vuelta a España.

El asunto acabó con la gran pregunta de cómo seguir su experiencia en la isla, a la que ella contestó que se quería volver sola a España. Él, sorprendiendo a toda la audiencia, también decidía irse solo y pasar de Bela. Eso sí, antes de coger las maletas cerraron una cita en Valencia para cuando todo terminase.

La fortaleza de una y las lágrimas de otro

Después de abandonar la hoguera, Lucía dejaba un mensaje que resumía a la perfección su relación con Isaac. "En esta relación, al final ha sido la Caperucita la que se ha terminado comiendo el Lobo", decía con la cabeza bien alta, con una endereza que recordaba a la que Melyssa Pinto demostró tras otra de las hogueras más polémicas del programa.

En su regreso a la villa, una de las primeras cosas que hizo Lucía fue contarle todo a Manuel. Su expareja se ha convertido en un apoyo esencial para ella en su estancia, y la confianza se recompuso a tal extremo que fue él el que acabó llorando por sentir como suyos los últimos cuernos del Lobo. Otro momento para el recuerdo que puso la guinda a su paso por La Última Tentación.