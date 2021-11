Así suena ‘One Right Now’, la colaboración de Post Malone y The Weeknd

Buenas noticias para los fans de Post Malone. Su artista favorito va a estar de regreso muy pronto. Tan pronto que será este viernes 5 de noviembre cuando puedan escuchar su nuevo tema. Eso sí. No es un tema cualquiera.

Post Malone se une a The Weeknd para dar vida a One Right Now, una canción que ya apunta a convertirse en uno de los mayores lanzamientos del año. ¡Se avecina un nuevo hit!

El anuncio de esta colaboración ha llegado este mismo 3 de noviembre a través de las redes sociales. Tanto Post Malone como The Weeknd han publicado en sus perfiles un adelanto de la canción para así calentar motores para lo que se viene este viernes.

En los escasos segundos que se pueden escuchar unos sonidos synth-pop que caracterizan, sobre todo, el estilo de The Weeknd. Pero estamos seguros que el rapero incluirá unos ritmos de hip-hop o R&B para así dejar su propia huella.

El manager de Post Malone, Dre London, también ha compartido la noticia en redes sociales, donde ha dejado muy claro que va a ser un auténtica bomba musical. "No podía esperar para contarlo al mundo. Este viernes!!! Estoy emocionado de que por fin escuchéis de lo que he estado hablando", dicen algunas de sus palabras. Además, asegura que One Right Now contará también con un videoclip que será una "película loca".

Ésta sería la primera vez que estos dos referentes de la industria de la música unirían sus voces en una misma canción. Lo último que escuchamos del rapero es Motley Crew, que es la primera canción que ha lanzado en este 2021. Llegó en julio de este año y, desde entonces, ha reunido más de 27 millones de reproducciones en Youtube.

Por su parte, The Weeknd ha colaborado recientemente con Swedish House Mafia en Moth To a Flame, otro de los temas más esperados del año. En tan solo unos días ya supera los 11 millones de reproducciones.

Ahora estos dos artistas van a unir sus talentos en One Right Now, una canción que los pocos que la han escuchado aseguran que va a ser el próximo himno de millones de personas en todo el mundo. Y tú, ¿estás listo/a para escucharlo? ¡Se avecina nuevo éxito internacional!