Swedish House Mafia y The Weeknd nos envuelven en el misterio en ‘Moth To A Flame’: así suena

Todos lo estaban esperando y al fin está aquí. El trío de DJs ha lanzado el tercer sencillo después de su regreso. Esta vez, de la mano de una de las voces más influyentes del panorama de la música actual: The Weeknd.

Ambos dan vida a Moth To A Flame con una base en la que escuchamos percusiones, pero siempre con el estilo propio de Swedish House Mafia. Además, los coros del artista también se convierten en grandes protagonistas. Y es que cualquier reconocería la voz de Abel. Los sonidos synth tampoco podían faltar.

Pero eso no es todo. Moth To A Flame llega también con un videoclip de lo más excéntrico dirigido por Alexander Wessely. Sus imágenes están cargadas de misterio y oscuridad. Entre ellas vemos cómo un gran número de personas rozan sus cuerpos y se besan, celebrando así la pasión y las altas temperaturas.

El lanzamiento ha tenido una gran acogida entre sus fans. En tan solo unas horas, el videoclip está a punto de superar el millón de reproducciones en Youtube. Una cifra que estamos seguros que no tardarán en alcanzar.

Todo apunta a que Moth To A Flame formará parte del nuevo álbum de los DJs, Paradise Again, que verá la luz a finales de este año. Una noticia que no ha llegado sola, sino acompañada de las fechas de su gira por el mundo. Entre las ciudades incluidas se encuentra Madrid, que los recibirá el 22 de octubre del próximo año. Así, Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello devolverán la ilusión de todos sus fans después de años sin su música en directo.

Y es que han sido ocho años de espera que se han convertido en siglos para sus millones de seguidores repartidos por todo el mundo. Y a ti, ¿qué te ha parecido Moth To A Flame?