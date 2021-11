Aitana explica el verdadero motivo para descartar la colaboración grabada con C. Tangana

Aitana y C. Tangana son dos de los nombres más importantes de la industria musical nacional de este momento. Y hace un par de años ambos decidieron encerrarse en el estudio durante un par de sesiones y grabar algo juntos. Fue a comienzos de 2019 y más de dos años después la catalana ha puesto un poco más de luz a por qué no ha visto la luz en una entrevista con Expreso en Ecuador

Sin entrar demasiado en detalles, la intérprete confirma que la decisión fue mutua y que pese a que la canción es 'guay' la letra es demasiado atrevida para este momento de su carrera. "Mira, no es que no me haya gustado, pero es muy atrevida. La verdad es que es una canción muy ‘guay’, pero la letra era demasiado, y Antón (C. Tangana) lo sabe. Por eso decidimos no sacar algo así. Fueron dos días muy divertidos en el estudio con él. Yo le admiro un montón a él y su último disco es increíble".

Pese a que esa canción está descartada, al menos para Aitana así es, la cantante ha manifestado en esta misma entrevista que ella no quiere cerrar la puerta a otra futura colaboración: "¡Sí! Ojalá suceda. Yo me muero de ganas de que saquemos un tema juntos".

Lo que la 'triunfita' ha dejado claro es que lleva tiempo trabajando en su tercer álbum de estudio casi al mismo tiempo que se lanzó 11 razones y esa es una de las razones por las que ahora está publicanco nuevas canciones y colaboraciones fuera de ese álbum: "Antes de sacar 11 razones yo ya estaba trabajando en mi tercer disco. Hace ya mucho tiempo estoy en este nuevo proyecto, y Berlín pertenece a esta etapa entrante. Será mucho más electrónico, urbano. Mucho más movido. Todos dentro del pop. El disco 11 razones, por el contrario, tenía todo el estilo del 2000, más pop rock. Da la sensación de que se podía tocar todo en directo. Lo que vendrá antes de que termine el año será más bailable y será una colaboración. Yo creo que este será mi mejor tema. Es mi favorito".

La historia de la colaboración inédita de Aitana y C. Tangana

Poco antes del Día de Reyes de 2019, los dos artistas publicaban en sus redes sociales imágenes de su sesión de grabación de la que teóricamente saldría un nuevo hit. Desde aquel día, una misma pregunta les acompaña en casi cada entrevista promocional: ¿Qué ha pasado con ese dueto?

La respuesta desde septiembre de ese mismo año es siempre la misma: está guardada en un cajón. Así lo confirmó la solista catalana a Fórmula TV: "De momento no está en mente publicar la colaboración con C. Tangana. Su estilo y el mío son diferentes, sobre todo en las letras, por lo que es complicado que cuadre, pero salió un tema muy guay".

Pero la fe incondicional de millones de seguidores de ambos artistas no decayó y siguieron con el objetivo de disfrutar algún día de esta colaboración. El tiempo pasó y en abril de 2020 en pleno confinamiento, El Madrileño daba su versión de lo sucedido: "Hemos estado en el estudio solo una vez. Hicimos una demo. Ojalá la siguiente artista fuese Aitana (de Yo me quedo en Casa con LOS40) y le pregunteis".

Unas palabras que C. Tangana amplió en este mismo medio en el que Aitana ahora ha hablado. "Yo solo he estado una vez en el estudio con Aitana. Ya fue hace un rato. Salió algo pero ella no se atrevió a sacarlo. Nos hemos visto muchas otras veces. Hago un llamamiento a sus fans para que le animen a arriesgarse. Su nuevo proyecto me parece muy, muy bueno" explicaba Antón a Expreso de Ecuador.

A juzgar por las declaraciones de Aitana, no parece que la presión haya surtido efecto.