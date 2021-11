Así han acabado las parejas de ‘La Última Tentación’: del “amor de mi vida” de Jesús a la “rana” de Andrea

Estaba claro que después de juntar a algunas de las parejas más polémicas de La Isla de las Tentaciones, su continuación más ambiciosa iba a acabar con varios finales para sus protagonistas. La Última Tentación ha cerrado sus hogueras con algunos resultados evidentes, aunque otros de lo más inesperados.

Así, las parejas que se embarcaron hace ocho programas en esta aventura - Andrea y Roberto, Mayka y Alejandro, Léster y Patri y Christopher y Fani- y otra prácticamente formada en el reality -Jesús y Marina- se enfrentaban a la prueba más dura del programa con consecuencias para todos los gustos. Así han sido:

Andrea y Roberto: Crónica de una muerte anunciada

Andrea Gasca ha hecho triplete en el formato de las tentaciones: tres veces que ha llegado a la isla, tres veces que ha acabado envuelta en una infidelidad. Para desgracia de Roberto, esta tercera vez llegó al programa con pareja, a la que acabó poniendo los cuernos. Por supuesto, él era plenamente consciente de ello desde que ha empezado su reencuentro:

Ante la pregunta de su chico, Andrea optaba por indignarse y levantar la voz mientras intentaba esquivar todas las preguntas. De hecho, llegó a amenazar con irse hasta que él "se calmase". Por su parte, Roberto acabó contando que sentía que había perdido el tiempo en sus ocho meses de relación y, lógicamente, se fue sin ella. Andrea, sorprendentemente tras los lazos que ha formado en esta temporada, también se marchaba de la isla soltera.

Mayka y Alejandro: Todo bien, (casi) nada mal

Mayka y su oso de peluche Rosito fueron los grandes protagonistas de su edición… Aunque por ponerle los cuernos a su novio Pablo. Se fue de allí soltera, y pese a acabar con buena relación y tener algún que otro encuentro íntimo, finalmente conoció a Alejandro y empezaron una relación. Su paso por La Última Tentación apenas ha tenido sucesos llamativos, por lo que su hoguera estaba más que cantada. Aunque era casi seguro que alguna pulla iba a caer.

Alejandro está enfadado porque Mayka ha contado cosas de su pareja a Pablo, ¿entiendes su cabreo?



🔁 Pues sí

❤️ No, Pablo es su amigo



🔵 #LaÚltimaTentación8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/ZB2gcR4sk8 — La Última Tentación (@islatentaciones) November 3, 2021

Y efectivamente, así fue: él le echó en cara su buen rollo con su ex, justo después de ni si quiera querer saludarla con dos besos. Tras algún que otro silencio incómodo, él acababa por decidir que quería seguir juntos "aunque haya diferencias".

Léster y Patri: La confesión de cuernos tardía

Léster rompió su relación de más de una década con Marta Peñate en La Isla de las Tentaciones, y lo hizo para irse con Patri. Aparentemente no tuvieron altibajos desde entonces, llegando a estar muy enamorados e incluso anunciando un embarazo -que por desgracia acabaron perdiendo-, y consolidándose como una de las parejas más serias del reality. Sin embargo, La Última Tentación ha sacado a la luz algún que otro plato sucio.

Patri confiesa que le fue infiel a Lester al principio de su relación 😱😱😱



🔵 #LaÚltimaTentación8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/yJTyjq9smG — La Última Tentación (@islatentaciones) November 3, 2021

Christian -exnovio de Melodie, de la misma edición que el canario-, llegó a insinuar que Patri se le acercó en varias ocasiones. Léster, aún así, optó por creer a su chica y seguir con todo tal y como fue antes de pasar por el reality. Eso sí, confesó que le fue infiel con otro hombre al principio de la relación por tener claros sus sentimientos hacia él. Él, con la cabeza bien alta, lo dejó pasar.

Christofer y Fani: Flashback a 2020

Poco se puede decir de la pareja más famosa del programa. Aquella joven madrileña que entró a la isla para superar su problema de celos acabó enamorándose de un tentador, el cual la dejó plantada antes del final. Pese a ser uno de los cuernos más comentados de España, su pareja perdonó todo y se dieron una nueva oportunidad. Hasta que llegaron a La Última Tentación.

Ahí se reencontró con el primer soltero que rechazó en su edición… Y acabó besándole. Otra traición que ya no pudo superar Christofer, que llegó a asistir a una hoguera de confrontación para hablarlo bien. Ahora, en su final, ha decidido evaluar la situación y no tolerar más ese comportamiento. Han acabado su experiencia solteros, aunque viniendo de ambos… Nunca se sabe si volverán dentro de unas pocas semanas.

Jesús y Marina: Love Story

"A veces, volver a empezar es la única forma de olvidar de verdad" 😍



Marina y Jesús deciden irse juntos y con ellos ponemos punto final a 'La Última Tentación'



🔵 #LaÚltimaTentación8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/O0gEefOwkL — La Última Tentación (@islatentaciones) November 4, 2021

Chico conoce a chica, chica va con chico a La Isla de las Tentaciones y chico se encuentra con que su chica le ha puesto los cuernos y cada vez está más enamorada de su tentador. Esto le pasó a Marina con Isaac, que semanas después de empezar su romance fuera de la Isla acababa por abandonarla para irse con Lucía, amiga de ambos. Por ello, volvió al programa para arreglar sus cuentas pendientes con esta nueva pareja.

Lo que no se podía esperar es que Jesús también acabase en la otra villa, y ambos se diesen cuenta de que nunca deberían haber acabado su historia. Por ello, esta hoguera final era testigo de su reconciliación: "Todo el mundo tiene derecho a ser feliz con quien quiera, como quiera y donde quiera y si yo soy feliz a su lado, ¿por qué no voy a estar con ella? No importa el sexo, no importa la edad, no importa la raza, el color, no importa nada. Tú vas a estar con la persona que te llene, y a mí me llena ella". Finalmente, acabó yéndose de allí ni con Marina, ni con su novia, sino con "el amor de mi vida".