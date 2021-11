Las confesiones de Will Smith: del día que quiso matar a su padre al flechazo con Stockard Channing

Will Smith está a punto de lanzar en España su libro de memorias, Will (Zenith; 1 de diciembre en librerías), un texto de más de 400 páginas en el que el actor de El príncipe de Bel-Air, Hitch y Soy leyenda hace un ejercicio de introspección y desvela algunos de los episodios más turbulentos de su vida, como aquel en el que estuvo a punto de matar a su padre o aquel otro en el que el Método de interpretación le hizo quedarse prendado de su compañera de reparto, Stockard Channing.

«Mi padre era un hombre violento, pero también sabía jugar, tocar y recitar. Era un alcohólico pero estaba sobrio en cada premiere de mis películas. Escuchaba cada álbum. Visitaba cada estudio», confiesa el veterano actor, de 53 años. «Cuando tenía nueve años presencié cómo pegaba a mi madre en la cara tan fuerte que ella se desmayó. Vi cómo escupía sangre. Ese momento en aquella habitación, probablemente definió mi vida más que en ningún otro».

La futura estrella de El príncipe de Bel-Air podría haber acabado entre rejas de haber actuado según sus impulsos, ya que, según explica Will Smith, tenía un ferviente deseo de «venganza» por lo que le había hecho a su madre. Al parecer, durante un tiempo no especificado (no se sabe a qué edad ocurrió), su padre necesitó silla de ruedas. Cuando un día lo estaba llevando de la habitación al baño, Smith tuvo la tentación de acabar con su progenitor.

Willard Smith Sr., Will Smith y el pequeño Jaden Smith en una fotografía de archivo / WireImage vía Getty Images / S. Granitz

«Me paré frente al borde de las escaleras. Podría haberlo lanzado hacia abajo y fácilmente me habría salido con la mía. Entonces las décadas de dolor, odio y resentimiento hicieron un receso, me despejé la cabeza y procedí a llevar a mi papi al baño», reveló el actor, en lo que es uno de los relatos más escalofriantes de estas memorias.

Un enamoramiento de Método

Otra de las confesiones de Will Smith en Will tiene que ver con el rodaje de la comedia dramática Seis grados de separación, donde coincidió con grandes talentos del cine como J. J. Abrams, Donald Sutherland o Ian McKellen. Smith, que por aquel entonces ya había triunfado gracias a El príncipe de Bel-Air, hacía su primer papel protagónico en una película. Para prepararse algunos de sus personaje él había seguido unas técnicas de interpretación desarrolladas por Lee Strasberg que en el mundo del cine se conocen como El Método, y donde los actores y actrices siguen una serie de entrenamientos y ejercicios de comprensión y reprogramación emocional que les facilitan adentrarse en sus papeles y vivir intensamente todas las reacciones y emociones que experimentan sus personajes.

En esta película de 1993, que la dirige Fred Schepisi, Will Smith se enamora del personaje al que encarna la actriz Stockard Channing (estrella de Grease). Según confiesa Smith, él se metió tanto en su personaje gracias al Método que se enamoró locamente de su compañera de trabajo, justo cuando llevaba un año casado con su entonces esposa, Sheree Zampino.

Will Smith (c) y Stockard Channing (d) en un evento celebrado en 2006, 13 años después del supuesto enamoramiento del actor en el rodaje de 'Seis grados de separación' / Getty Images / Scott Rudd / Patrick McMullan

«Sheree y yo estábamos en los primeros meses de nuestro marimonio con un niño recién nacido y para Sheree me imagino que fue una experiencia muy desagradable. Se había casado con un tipo llamado Will Smith pero estaba viviendo con un tipo llamado Paul Poitir [su personaje en Seis grados de separación]. Para empeorar las cosas, durante el rodaje me enamoré de Stockard Channing [...] Me encontraba desesperadamente deseoso de ver y hablar con Stockard», confiesa el actor.

Tal y como recurda Entertainment Tonight, en una entrevista de 2016 Will Smith ya había hablado sobre este asunto: «Con Seis grados de separación me di cuenta de los peligros de meterte mucho en la piel de un personaje», explicó. Fue desde entonces cuando dejó de «reprogramar la mente» a través de las técnicas del Método.

Will, editado por la editorial Zenith, llegará a las librerías españoles el 1 de diciembre de 2021.