Dani Martín: “Llevo un año y medio yendo al psiquiatra. Aprendo a gestionar un montón de cosas”

Dani Martín nos ha dado unas declaraciones muy personales para conocerle mejor. El cantante madrileño acudió este miércoles, 3 de noviembre, al programa, El Objetivo, para una entrevista con Ana Pastor. La bienvenida al artista ha sido muy cercana y le ha regalado, a modo de introducción, una sucesión de imágenes de él cuando era adolescente.

En 1991, Dani Martín con 14 años de edad formó parte del programa Ponte las pilas, de TVE. En esas imágenes ya detectamos a primera vista el carisma de Dani. Al ser preguntado por si le da vergüenza al verse, él responde: "Me da mucha vergüenza, sí". "Fui un niño utilizado por mis padres", decía el artista con todo de broma.

A continuación, se da paso a lo importante: la entrevista. Aquí, Dani ha hablado de diversos temas desde su juventud hasta de la familia y del confinamiento. El músico empieza a hablar de sí mismo, ya que le comenta a Ana que él siempre ha sido rápido en hacer autocrítica. No solo el éxito le hace feliz, si no también las cosas cotidianas como puede ser salir con sus amigos, estar con su familia o el boxeo. Las cosas simples también llenan nuestras vidas.

Sin embargo, el artista aprovechó la ocasión para hacer alusión al cuidado de la salud mental. "Llevo un año y medio yendo al psiquiatra y estoy trabajando un montón de cosas que antes me frustraban", confesaba el madrileño. Además, ha añadido que en el pasado hubo cosas que le generaban mucha frustración y que luego lo pagaba con sus seres queridos.

Pero ahora con la terapia esas cosas ya no ocurren porque él mismo ha dicho que está aprendiendo a "gestionar un montón de cosas". "Me he dado cuenta de que todo aquello que no depende de uno no debe de hacernos tanto daño", comentó. Asimismo, ha contado sus aficiones personales como es el deporte, en concreto el boxeo al que le dedica siempre 45 minutos de su día.

"También soy un poco chulito"

Sin embargo, los temas más personales y duros del artista son los que han predominado. Dani Martín sostuvo que detrás de su faceta de chico duro, se escondía su lado más vulnerable. Con el paso del tiempo ha logrado mostrarse como es, aunque sin perder su esencia: "También soy un poco chulito. Es una chulería sana", decía entre risas.

En 1995, la madre de Dani acudió al programa de TVE, Mamá quiero ser artista, donde le dijo a la presentadora y delante de su hijo que la música debería ser complementada con los estudios. "O sea, yo tengo un libro delante y una guitarra al lado con un papel y un boli, al libro le podrán dar por saco que yo prefiero la guitarra, el boli y el papel", expresaba firme el joven Dani. Con estas imágenes, Dani recuerda su etapa mala en el colegio e instituto y no se identificaba como buen estudiante. Su atención solo se mantenía en su música.

Cerca de finalizar la entrevista, el artista también ha hablado de lo duro que fue vivir la pérdida de su hermana, que murió por un infarto cerebral. "Fue otro de los momentos donde la vida me paró y me quitó un montón de corazas", afirmó. "Es mejor vivir los duelos. Cuando hay que llorar, hay que llorar y cuando hay que reír, se ríe", añadía.

Pero no solo ha habido temas personales, si no también graciosos. Pudimos ver las imágenes de Dani haciendo parodias en relación con su "mala" vocalización. Una bonita y sana manera de reírnos de nosotros mismos. Asimismo, hubo ocasión para hablar de lo contento y agradecido que está de la acogida de su nuevo disco, No, no vuelve. Un bonito homenaje a su grupo que se inventó en casa de sus padres, en 1996. "El confinamiento me acercó a las canciones. Necesitaba grabar un disco", zanjaba el intérprete de Cero.