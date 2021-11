Will Smith recuerda un duro episodio de su vida: pensó en “matar” a su padre para vengar a su madre

La vida de Will Smith no ha estado siempre llena de colores. Y es que aunque sea uno de los actores más reconocidos de Hollywood, lo cierto es que por el camino se ha encontrado múltiples dificultades que han oscurecido su vida, así como también en su pasado.

Eso es algo que hemos podido descubrir a través de su nuevo libro Will, en el que comparte algunos de sus secretos familiares y los traumas que tuvo durante su infancia. La revista People ha compartido un extracto de una de sus páginas en el que el artista relata cómo vivió uno de los episodios más oscuros.

"Mi padre era violento, pero estaba en cada juego, en cada función, en cada recital. Era alcohólico pero esta sobrio en cada premiere de cada una de mis películas. Escuchó cada canción. Visitó todos los estudios. La misma intensidad de perfeccionismo que aterrirozió a su familia puso comida sobre la mesa cada noche de mi vida", recuerda Will.

No obstante su difunto padre se convirtió también en una pesadilla para el pequeño Smith. "Cuando tenía nueve años, vi cómo mi padre le pegó a mi madre en un lado de la cabeza tan fuerte que colapsó. Le vi sangrar. Ese momento en esa habitación, probablemente más que en otro momento de mi vida, ha definido lo que soy", añade.

Will asegura que una noche le invadió "la oscuridad". "El camino entre las dos habitaciones pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente grande, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría", confiesa. Entonces fue cuando se paró frente a las escaleras y pensó en empujarlo, pero no lo hizo.

No obstante, nuestro protagonista aprovecha también para reflexionar acerca de las lecciones que le ha dado la vida y su relación con su padre, que falleció en 2016. Llega a la conclusión de que lo material no da la paz interior de cada uno. "Al final, no importa ni un ápice lo bien que la gente te haya amado, solo ganarás la sonrisa en función de lo bien que los amaste", concluye.

El nuevo libro de Will saldrá a la venta el 9 de noviembre.