Ed Sheeran desvela dónde conoció a Kit Harington: “Esto es un poco incómodo”

La pasión de Ed Sheeran por Juego de Tronos es ya un secreto a voces. El británico ha asegurado en una entrevista en Armchair Expert que ninguno de sus amigos quería ver la saga con él, por lo que tuvo que hacerlo sin compañía. Se convirtió en un auténtico fanático de la historia, por lo que su cameo en uno de sus episodios fue un sueño hecho realidad.

Ed apareció junto a Arya Stark (interpretada por Maissie Williams) en el primer capítulo de la séptima temporada de la serie de HBO. Desde entonces quedó muy claro que era un fiel espectador más de esta historia de luchas por el trono. Pero no todo acaba ahí.

En esta misma entrevista con Armchair Expert ha desvelado cómo fue el momento en que conoció a Kit Harington, el mítico Jon Snow en Juego de Tronos. Y no, no fue en un lugar cualquiera.

Casualidades de la vida o no, coincidieron en un baño. En concreto, cuando cada uno miccionana en un orinal. "Estás ahí y estás como 'Oh dios mío. Esto es un poco incómodo. Estoy al lado de Jon Snow'. Sin saber que él está pensando 'Oh dios mío, esto es un poco incómodo'", ríe Sheeran mientras lo recuerda.

"Mi norma es no ir a los orinales. Habrá 20 orinales y estaré en el del final y alguien vendrá y se pondrá en el de al lado solo para mirar. Así que mi norma es que normalmente no voy", confiesa entre risas. Sin duda, es uno de sus momentos más memorables.

El nombre de Ed Sheeran está ocupando las portadas de todos los medios en las últimas semanas. Después de lanzar su álbum = (Equals), el artista ha dejado claro que nunca ha dejado ni dejará de crear. Ya tiene pensado cuál será su futuro musical. De hecho, ha dado títulos de sus próximos proyectos. - (Substract) verá la luz en 2022 y, posteriormente, llegará a nuestros oídos No. 7 Collaborations Project, su nuevo álbum de colaboraciones.

Pero eso no es todo. También tiene muy en mente sacar una nueva saga de álbumes representados por signos. Esta vez no serán matemáticos.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar lo próximo de Ed Sheeran? ¿Crees que le regalará una copia a su nuevo mejor amigo Kit Harington?